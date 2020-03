Anniversaire Jacques Songo’o: l’illustre portier des Lions Indomptables fête ses 55 ans

Le spectre du coronavirus plane sur le football mondial

L’Euro 2020 reporté

La CAN 2021 menacée ?

Le sort des stars africaines évoluant en Chine

Le bout du tunnel ? L’après-coronavirus

Si enl’ampleur dusemble moins sévère, l’inquiétude monte face à la propagation galopante de la pandémie à travers le Monde. Cette appréhension se trouve pleinement justifiée eu égard à l’impact dévastateur dusur l’ensemble des secteurs d’activité dans un monde désemparé. Ni le sport en général, ni le football en particulier n’en sont épargnés.Touché de plein fouet par le fléau du coronavirus, le football est mis en sommeil. Pour les dirigeants des instances footballistiques la gestion de cette crise inédite est un vrai casse-tête "chinois". Le péril est dans la demeure. La panique qui saisit le sport mondial provoque reports, suspensions et annulations en cascade. Circuits et pistes sont désespérément vides. Les stades ne font pas exception à la règle suite à la suspension jusqu’à nouvel ordre des championnats européens de football.Le doute a longtemps persisté avant que l’ne statue ce jour sur le sort de l’. L’instance européenne a fait le choix de reporter le championnat d’Europe des Nations, initialement programmé le 11 juin 2020. Le coup d’envoi de la plus prestigieuse des compétitions européennes sera donné le 11 juillet 2021. Hier encore, l’atmosphère générale était bien morose car les plus optimistes osaient à peine affirmer que le football reprendrait ses droits au fur et à mesure d’une évolution positive du risque sanitaire lié auet de la libération des dates d’une façon progressive. Autre point d’orgue de cette situation rocambolesque : le report à une date ultérieure par l’UEFA des derniers 8èmes de finale retour de la, initialement programmés mardi 17 et mercredi 18 mars. L’annonce du contrôle positif des joueurs Daniele Rugani (Juventus Turin),(Chelsea),(Valence) ainsi que la mise en quarantaine de l‘ensemble de l’effectif du, de laainsi que de l’, ont certainement pesé sur les délibérations de l’UEFA.Face à la propagation fulgurante du coronavirus, la décision de lane s’est pas faite attendre. Après avoir insisté sur le maintien de toutes les compétitions, en dépit de la prolifération alarmante du mal, la Confédération africaine a fait marche arrière. Les matches de qualification à laont été ainsi ajournés à une date ultérieure. Ce revirement fait suite aux nombreuses requêtes de report émanant des Fédérations locales. La mise en quarantaine des joueurs africains évoluant en Europe aura eu certainement raison des atermoiements de l’instance panafricaine.Longtemps considérée avec les pays du Golfe comme un terrain de prédilection pour les stars africaines du ballon rond, laa subi un coup d’arrêt fatal pour cause de coronavirus. Le championnat qui devait démarrer le 22 février a dû être suspendu. De ce fait, nos valeureux guerriers se retrouvèrent dans des situations bien embarrassantes. A lire aussi >> La Chine, nouvel Eldorado des footballeurs africains C’est le cas notamment de Christian Bassogog (Cameroun), sociétaire depuis 2017 du club. Contraint de demeurer à, le meilleur joueur de la CAN 2017 s’est engagé à venir en aide à ses compatriotes étudiants vivant enen leur faisant don d’un montant de 10 millions de CFA. La situation de l’attaquant ivoirien Jean Evrard Kouassi est bien plus singulière. Le joueur de 25 ans a été tout simplement contraint de ne pas quitter l’où il effectuait un stage de pré-saison avec son club et quel club : le, ville où s’est déclarée la terrible pandémie du. Pour la petite histoire, l’équipe chinoise a été conviée par la ligue espagnole à assister au dernierqui a opposé leau, le 1mars. Un geste de solidarité bien appréciable, à ne pas douter… (Sic). Autre figure emblématique du football africain, Cédric Bakambu , sociétaire du club chinois. Suite à son transfert manqué aulors du dernier mercato, l’attaquant vedette des Léopards de la RDC est dans l’expectative d’une reprise hypothétique du championnat chinois. L’unique "Lion de l’Atlas" de laest le virevoltant gaucher,, meilleur buteur du CHAN 2018. Sous contrat avec le Hebei China Fortune jusqu’au 30-12-2021, il évolue actuellement sous forme de prêt de six mois au Wydad Casablanca. Il est appelé à regagner le club chinois dès l’apaisement de la pandémie. Quant à la superstar nigériane, Odion Ighalo , parti monnayer son talent au Shanghai Shenhua, il a atterri sous forme de prêt durant le dernier mercato à. Passée la période de quarantaine (14 jours d’isolement), le meilleur artificier de la CAN 2019 a rechaussé les crampons, pour ouvrir son compteur but face au FC Bruges en Ligue Europa.Un seul mot d’ordre unit les professionnels du ballon rond = «wait and see». Le coronavirus finira bien par s’estomper. En attendant des jours meilleurs, la principale préoccupation des staffs techniques est de maintenir les joueurs en forme et de préserver leur intégrité physique face à ce fléau effroyable. A lire aussi >> Coronavirus: RDC, Sénégal, Guinée… Le football s'arrête en Afrique ! Les répercussions économiques du passage du coronavirus seront certainement désastreuses, mais non irréparables. En fin de compte, on se souviendra dans quelques mois, ou dans quelques décennies peut-être, qu’un microscopique agent infectieux dénomméa empoisonné notre existence en nous privant de football durant le printemps 2020. Un printemps sans football, c’est bien triste. Quelle ironie du sort ! Comme pour mieux assombrir ce tableau, le fâcheux virus a entravé le voyage de la flamme olympique pour l’. Partie du site antique d’, la flamme n’est pas allée plus loin que