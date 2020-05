Jacques Crevoisier s'en est allé

Le Real Madrid est prêt à casser sa tirelire pour recruter Sadio Mané 🇸🇳 dès cet été. Le joueur plait à Zinédine Zidane qui en a fait part à ses dirigeants. pic.twitter.com/0zQtKgi5LB — Coupe d’Afrique des Nations 2021 🏆🇨🇲 (@CAN2021off) May 2, 2020

Inter Milan, PSG, Manchester United and now Real Madrid join Barca in the hunt for €50m-rated Aubameyang https://t.co/UyYgT34kZY pic.twitter.com/aciOuVzyHd — Zolex facts (@ZReporters) April 15, 2020

Napoli want €100m for Kalidou Koulibaly this summer, with Liverpool still in the race and Klopp keen to pair him with Virgil Van Dijk. However, Manchester United and PSG are also keen on the defender. [Gazzetta dello Sport] pic.twitter.com/PHX4F8MkHt — Anfield Edition* (@AnfieldEdition) May 12, 2020

Le #PSG serait intéressé par Thomas Partey, milieu de l’Atletico. Le joueur ghanéen, également suivi par Arsenal, possède une clause libératoire de 50M€. Le club de la capitale et les londoniens pourraient passer à l’attaque dès janvier. (Via @diarioas) https://t.co/fzaJQtDJqk — Hadrien (@hadrien_grenier) October 15, 2018

Selon les informations de Sport de ce dimanche, André Onana voudrait rejoindre Barcelone en priorité en cas de départ de l’Ajax Amsterdam. Pour rappel, le gardien international camerounais est aussi dans le viseur de Chelsea, Tottenham, Inter Milan, et le PSG. 🦁🇨🇲 pic.twitter.com/TmCD7nkj84 — CFOOT CAMEROUN (@cfootcameroun) April 26, 2020

La crise économique risque de limiter les transactions. Mais certains joueurs africains, au profil intéressant, vont certainement animer le prochain marché estival. La bataille s’annonce féroce entre les géants européens cet été pour débaucher les ambassadeurs africains.: Auteur d’une première saison de canon avec Lille, Victor Osimhen, l’une des révélations de la saison du championnat français, attise les convoitises. Le joueur serait dans le viseur de Chelsea, Liverpool, Real Madrid le Milan AC et l’Inter. La valeur marchande du Nigérian est estimée à 27 millions d’euros: Les performances de haute volée de l’international sénégalais avec Liverpool cette saison (18 buts et 12 passes décisives en Premier League), n’ont pas laissé insensibles les cadors européens dont le Real Madrid. La valeur marchande du vice-champion d’Afrique avec le Sénégal est estimée à 120 millions d’euros: Le contrat de l’international Gabonais expire en juin 2021. Son nom est notamment évoqué chez plusieurs grosses écuries en vue du prochain mercato d’été, dont le Real Madrid, Manchester United, le FC Barcelone, l'Inter Milan ou encore le Paris Saint Germain. La valeur marchande de l’attaquant des Gunners est estimée à 56 millions d’euros: Le roc sénégalais ne devrait pas s’éterniser à Naples. L’international sénégalais devrait changer d’air lors du prochain mercato estival. Le défenseur des Lions de la Teranga disposerait de plusieurs portes de sortie. Manchester United, Chelsea, Liverpool et le Paris Saint Germain seraient sur les rangs. La valeur marchande de Koulibaly est estimée à 56 millions d’euros: l'AS Rome, l'Inter Milan, Arsenal, Manchester United et le PSG serait intéressés par le profil du joueur de l’Atlético Madrid. Doté d'un gros physique l'international ghanéen est devenu l'un des meilleurs au monde à son poste. La valeur marchande du Black Star est estimée à 40 millions d’euros: Étincelant cette saison avec l’Ajax Amsterdam, André Onana serait convoité par plusieurs cadors européens dont le Paris Saint Germain, le FC Barcelone, Chelsea et Tottenham. La valeur marchande du Lion Indomptable est estimée à 36 millions d’euros.A lire aussi sur Orange Football Club >> Mercato : Aubameyang ne rejoindra pas le FC Barcelone