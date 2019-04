Ivan Rakitic (FC Barcelone) a choisi

Alors que débutent les demi-finales de Ligue des Champions, qui sont les Africains encore en lice ? Découvrez les, équipe par équipe.

Wanyama et Aurier, les bons compléments de Tottenham

Onana et Ziyech, des maillons forts de l'Ajax

Wagué et Boateng, toujours 0 minute de jeu avec le Barça

Keita-Mané-Salah, le trio qui propulse Liverpool

Les demi-finales aller de Ligue des Champions débutent ce mardi. Dans son stade flambant neuf, Tottenham reçoit l'Ajax Amsterdam. Dans les deux camps des représentants africains ont un rôle à jouer et peuvent encore espérer soulever la Coupe aux grandes oreilles, le 1er juin prochain à Madrid. Du côté des Spurs, Maurizio Pochettino ne pourra pas compter sur l'Ivoirien(l'ancien Parisien est blessé), mais pourra faire appel au Kényan, auteur d'un gros match lors du quart de finale retour de légende sur la pelouse de Manchester City. Frère cadet de McDonald Mariga, le natif de Nairobi espère à 27 ans mettre ses pas dans ceux de son aîné, vainqueur de l'épreuve avec l'Inter Milan de José Mourinho en 2010.Luke Amos et Timothy Eyama (Angleterre/Nigeria) sur la liste "B".Equipe surprise de ce dernier carré, l'Ajax Amsterdam s'appuie notamment sur de jeunes internationaux africains pour faire souffler un vent de fraîcheur sur la plus prestigieuse compétition européenne. Dans les buts, le Camerounaisdonne l'impression de monter en puissance de tour en tour. Dans le couloir droit, le Marocains'est imposé comme un titulaire crédible, avec 2 buts inscrits cet automne lors de la phase de poules. Et que dire de son compatriote? Rescapé de l'équipe finaliste de la Ligue Europa en 2017, l'ancien joueur du FC Twente a été repositionné un cran plus haut qu'alors, sur le côté droit du trident offensif. Et ça marche : son bilan est de 4 buts et 3 passes décisives en 15 matchs.Boureima Hassan Bandé (Burkina Faso), Zakaria Labyad (Maroc), Lassina Traoré (Burkina Faso).Le FC Barcelone, qui reçoit mercredi Liverpool, a débuté sa campagne de Ligue des Champions sans le moindre joueur africain. Les choses ont un peu évolué l'hiver dernier, avec l'arrivée surprise du Ghanéenet l'inscription sur la liste "A" du Sénégalais. Les deux hommes n'ont pour l'heure pas disputé la moindre minute sous le maillot blaugrana dans l'épreuve reine, et il n'est pas certain que cela change par la suite. Le jeune latéral droit sénégalais, arrivé l'été dernier d'Eupen (L1 belge), n'a pas perdu son temps pour autant, lui qui est progressivement passé de la réserve à l'équipe fanion. Quant au milieu de terrain ghanéen, qui songe déjà à sa reconversion, il était conscient au moment de signer qu'il n'était pas un premier choix.Est-il encore nécessaire de les présenter ? Deux des membres du trio offensif de Liverpool sont des Africains. Autour du Brésilien Roberto Firmino tournent avec brio l'Egyptien, à droite, et le Sénégalais, à gauche. Ce dernier est devenu lors du tour précédent le troisième joueur africain à atteindre le cap des dix buts en matchs de C1 à élimination directe, rejoignant ainsi Didier Drogba et Samuel Eto'o. Excusez du peu ! Egalement auteur de 4 buts en 10 matchs, le Pharaon est en léger retard sur ces temps de passage, mais cela pourrait ne pas durer. Enfin, le Guinéensemble avoir digéré son transfert et gagne peu à peu sa place de titulaire dans l'équipe de Jürgen Klopp après une première partie de saison difficile.Joël Matip (Cameroun); Rafael Camacho (Portugal/Angola), sur la liste "B".