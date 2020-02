Italie : Pirlo ne voit pas en Tonali son héritier

Dans La Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo a expliqué qu'il ne voyait pas en Sandro Tonali son successeur.

Pirlo reconnait à Tonali un immense talent

Sandro Tonali est la nouvelle étoile montante du football italien. Du haut de ses 19 ans, il multiplie les prestations éclatantes avec sa formation de Brescia, et aussi avec la Squadra Azzurra vu qu’il compte déjà trois capes internationales.Une étiquette lourde à porter, mais qui ne semble pas le gêner. En revanche, l’ex-international azzurro goûte, lui, peu à cette comparaison. Pour lui, le profil technique de Tonali diffère du sien et il n’y a pas lieu de faire le parallèle.« Non, il n’est pas mon héritier, a lâché le champion du monde 2006 dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport. Il est très bon mais il est différent de moi sur le terrain. Il a tout pour être un champion, mais il est plutôt un milieu de terrain qui peut jouer dans un milieu à deux ». Tout en soulignant que le prodige de Brescia a des caractéristiques différentes des siennes, le jeune retraité reconnait à ce dernier des qualités hors norme : « Il peut déjà jouer dans un grand club ; il est le meilleur de ce championnat ». Pour rappel, Tonali intéresse fortement la Juventus en vue d’un transfert lors du prochain mercato.