Italie (J28) : L'Inter revient de loin !

L'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille Basile Boli, aujourd'hui ambassadeur du club, a critiqué l'attitude de Mourad Boudjellal dans un message diffusé sur Twitter, exigeant du « respect ».



Mr Boudjelal

Je viens de lire et écouter vos déclarations concernant l’@OM_Officiel.

Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville.

De Benbarek, Zatelli, Skoblar, @JP_Papin, Di Meco, Deschamps, @SteveMandanda et Pape, nous avons une histoire.

— Basile Boli (@BasileBoli_) June 28, 2020

Le projet de rachat de l'OM porté par Mourad Boudjellal et soutenu par des investisseurs étrangers ne plaît pas à tout le monde. Buteur en finale de Ligue des Champions avec l'OM face à Milan en 1993, Basile Boli, figure du club olympien dont il est aujourd'hui l'ambassadeur,"M. Boudjellal. Je viens de lire et écouter vos déclarations concernant l'OM. Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville. De Benbarek, Zatelli, Skoblar, Papin, Di Meco, Deschamps, Mandanda et Pape, nous avons une histoire.mais au moins, sportivement, respectez ces personnes qui ont vécu et qui vivent au son et à l'air de ce club", a ainsi tonné l'ancien défenseur de l'OM. Un appel au respect de l'institution qui va certainement générer une réponse de l'ancien président du RC Toulon... Pour rappel et selon les informations de l'AFP, l'opération rachat de l'OM porterait sur 700 millions d'euros, avec 300 millions pour le rachat en lui-même, 200 millions pour remédier au déficit du club et 200 millions pour recruter.