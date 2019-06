Italie : Finalement, Inzaghi rempile

Qualifications :

A deux semaines du coup d’envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 effectue une revue d’effectifs desnations en lice. Au tour de, champion de l'édition 2015. A lire aussi >> CAN 2019 : le calendrier complet s'est qualifiée en tant que deuxième de le(11 points) des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, derrière(12 points). Les coéquipiers deont gagné trois matches pour deux nuls et une seule défaite, survenue lors de la première journée à domicile contre la Guinée (2-3).2 titres en 1992 et 2015.65ème (Avril 2019)2ème du groupe H derrière la GuinéeNicolas Pépé (LOSC), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Franck Kessié (Milan AC).Ibrahim Kamara (depuis juillet 2018)Serge AurierSylvain Gbohouo - Serge Aurier, Eric Bailly, Wilfried Kanon, Abdoulaye Bamba - Franck Kessié, Serey Dié, Jean Michaël Seri - Nicolas Pépé, Wilfried Zaha, Wilfried Bony.La Côte d'Ivoire est tombée dans le groupe de la mort avec le Maroc, l'Afrique du Sud et la Namibie. S'il est difficile pour la Namibie de faire le poids, les deux autres adversaires de la poule sont coriaces. Les Ivoiriens ont d'ailleurs une revanche à prendre sur les Lions de l'Atlas qui les ont éliminé de la Coupe du Monde 2018.Portée par le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1,, la Côte d'ivoire possède certainement les moyens pour décrocher le sacre final et refaire le coup de 2015. Avec des stars comme... La Côte d'Ivoire est un mélange de jeunesse et de joueurs expérimentés et peur créer la sensation. Après la génération deet, la relève est là ... !Lundi 24 juin : Côte d'Ivoire - Afrique du Sud à 14h30 gmtVendredi 28 juin : Côte d'Ivoire - Maroc à 17h gmtLundi 1er juillet : Namibie - Côte d'Ivoire à 16h gmt: Sylvain Gbohouo (TP Mazembe, RD Congo), Abdoul Cissé (ASEC Mimosas), Ali Badra (Free State Stars, Afrique du Sud), Tapé Ira (FC San Pedro).: Serge Aurier (Tottenham, Angleterre), Wilfried Kanon (ADO La Haye, Pays-Bas), Wonlo Coulibaly (ASEC Mimosas), Abdoulaye Bamba (Angers, France), Simon Deli (Slavia Prague, République tchèque), Ismaël Traoré (Angers,France), Mamadou Bagayoko (Red Star, France), Cheikh Comara (WAC Casablanca, Maroc).: Jean-Philippe Gbamin (Mayence, Allemagne), Geoffrey Serey Dié (Neuchâtel Xamax, Suisse), Jean-Michaël Seri (Fulham, Angleterre), Victorien Angban (Metz, France), Franck Kessié (Milan AC, Italie), Ibrahim Sangaré (Toulouse, France), Ismaël Diomandé (Caen, France).: Max-Alain Gradel (Toulouse, France), Nicolas Pépé (Lille, France), Wilfried Zaha (Crystal Palace, Angleterre), Jonathan Kodjia (Aston Villa, Angleterre), Roger Assalé (Young Boys Berne, Suisse), Maxwel Cornet (Lyon, France), Yohan Boli (Saint-Trond, Belgique), Wilfried Bony (Al-Arabi, Qatar).