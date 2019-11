Italie : Dejan Kulusevski pour 15 millions d'euros ?

Ci-après la liste des 23 Lions Indomptables en vue des éliminatoires de la CAN 2021:

ÉLIMINATOIRES #CAN2021 #CAMEROUN2021 LISTE DES LIONS INDOMPTABLES CONVOQUÉS POUR LES MATCHS CAMEROUN Vs CAP VERT & RWANDA Vs CAMEROUN DU 13 ET 17 NOVEMBRE 2019. @CAF_Online @FIFAcom pic.twitter.com/DwM23BlIJA — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) 2 novembre 2019

Le sélectionneur du Toni Conceiçao , a communiqué ce dimanche la liste desretenus pour les rencontres face au, le 13 novembre à Yaoundé, et au, le 17 novembre à Kigali, dans le cadre des deux première journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 >> CAN 2021: le calendrier complet des éliminatoires La principale nouveauté est le retour de. Désormais relégué en équipe réserve du(un seul match cette saison en deuxième division portugaise), le héros de laretrouve la tanière après deux ans d’absence. D’autres joueurs ont l’honneur d’une première convocation, le milieu de terrain(Maritimo), l’attaquant(Antwerp) ou encore le gardien de but, sociétaire du CIK Kamsar en. Il convient de noter également la non-convocation d’un cadre habituel, en la personne de(30 ans, 40 sélections), le milieu de terrain duAndré Onana (Ajax Amsterdam, Pays-Bas) Fabrice Ondoa (Ostende, Belgique) Haschou Kerrido (CIK Kamsar, Guinée).Allan Nyom (Getafe, Espagne) Fai Collins (Standard Liège, Belgique) Jerôme Onguéné (RB Salzbourg, Autriche) Jean-Charles Castelletto (Brest, France) Michael Ngadeu (La Gantoise, Belgique) Dawa Tchakonté (FK Mariupol, Ukraine) Ambroise Oyongo (Montpellier, France).Pierre Kunde Malong (Mayence, Allemagne) André Frank Zambo Anguissa (Villarreal, Espagne) Fabrice Olinga (Mouscron, Belgique) Arnaud Djoum (Al-Raed, Arabie Saoudite) Franck Bambock (Maritimo, Portugal).Vincent Aboubakar (FC Porto, Portugal) Karl Toko Ekambi (Villarreal, Espagne) Ignatius Ganago (Nice, France) Christian Bassogog (Henan Jianye, Chine) Eric Maxim Choupo Moting (PSG, France) Didier Lamkel Zé (Antwerp, Belgique) Jean-Pierre Nsamé (Young Boys Berne, Suisse) Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys Berne, Suisse).