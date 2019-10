Italie : Claudio Marchisio prend sa retraite

C’est désormais officiel, le latéral droit Colin Dagba a prolongé son engagement jusqu’en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain.

Dagba : « Jouer le plus de matchs possibles »

En concurrence avec Thomas Meunier et Thilo Kehrer, Colin Dagba (21 ans), le latéral droit du Paris Saint-Germain, a officiellement prolongé son engagement. Le deal a été confirmé ce jeudi, et l’international Espoirs français a rempilé pour une saison avec le club de la Capitale. Soit jusqu’en juin 2024. « C’est une grande fierté de prolonger ici au Paris Saint-Germain qui est un très grand club, indique le Bleuet sur le site officiel de l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi. J’en suis très fier et très content parce que ça apporte du bonheur à tout mon entourage, surtout à ma famille., je suis très heureux et j’espère continuer le plus longtemps possible ici. »Actuellement sur le flanc, Colin Dagba espère rapidement reprendre sa marche en avant sous les ordres de Thomas Tuchel, l’entraîneur des coéquipiers de Thiago Silva . « Ça va faire déjà trois semaines que je suis blessé mais ça va mieux, poursuit le natif de Béthune. Je suis encore en rééducation et j’ai déjà repris sur le terrain avec un préparateur. Si ça va mieux, je pense reprendre d’ici une dizaine jours maximum. La trêve va aussi m’aider pour mon retour.Les ambitions ? Sur le plan personnel, ça a toujours été la même chose : jouer le plus de matchs possibles. Essayer de montrer toutes mes qualités sur le terrain. Quand l’entraîneur fera appel à moi, j’essayerai de répondre à 200%. »