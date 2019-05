Italie : Ça bouge dans tous les sens à l'Inter

Dauphin du PSG en Ligue 1 et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le LOSC s’apprête à perdre son meilleur joueur. Nicolas Pépé pourrait toutefois ne pas être le seul à partir...



On le sait depuis plusieurs jours, Luis Campos intéresse le Milan AC. Le club italien en a même fait sa priorité pour remplacer Leonardo au poste de directeur sportif. Car le Brésilien est sur la sellette et pourrait partir en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions (Milan est 5eme avant la dernière journée de Serie A). Pour la Gazzetta dello Sport, une arrivée du dirigeant portugais, aussi passé par Monaco, pourrait créer un pont entre Milan et Lille. Le quotidien au papier rose dresse même sa liste des bonnes emplettes à faire dans le Nord de la France, en évacuant la piste Nicolas Pépé, trop onéreuse pour les Rossoneri. En tête de liste, on retrouve Thiago Mendes et Adama Soumaoro. Mais ces deux-là sont présentés comme déjà âgés (27 et 26 ans), ce qui pourrait refroidir le club italien, plus enclin à parier sur un jeune pouvant être revendu à prix d’or. Dans cette case-là, Jonathan Bamba, Zeki Celik et Boubakary Soumaré sont évoqués comme des renforts potentiels de Milan.