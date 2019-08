Italie : Abate vers Brescia ?

Ci-après la liste complète des 27 Etalons :

Non qualifiés pour la dernière grande messe du football africain en, les "Etalons" dusont repartis sur de nouvelles bases en nommant le technicien local, Kamou Malo , comme sélectionneur à la place deen juillet dernier. Le neo-coach burkinabé a ainsi révélé ce dimanche sa première liste de 27 joueurs retenus pour affronter en amical lele 6 septembre àpuis la sélection locale desle 9 du même mois. A l’exception de, actuellement sans club, et de, en manque de temps de jeu en Russie, les têtes d’affiches principales ont toutes répondu présentes. On retrouve ainsi l’illustre canonnier du Horoya AC,les frèreset, ainsi que les expérimentésou encoreKoffi Hervé Kouakou (Belenenses Sad/Portugal) Kilian Nikiéma (Ado Den Haag, Pays Bas) Aboubacar Sawadogo (AS Douanes/Burkina Faso)Steeve Yago (Havre/France) Yacouba Coulibaly (Havre/France) Oula Abass Traoré (Salitas FC/ Burkina Faso) Yssoufou Dayo (RS Berkane/Maroc) Dylan Ouédraogo (Apollon Limassol/Chypre) Edmond Tapsoba (Guimaraes/Portugal) Yssouf Paro (Niort/France) Soumaïla Ouattara (Rahimo FC/Burkina Faso) Issa Kaboré (Rahimo FC/Burkina Faso) Saïdou Simporé (Al Masry/Egypte)Bryan Dabo (Florentina/Italie) Blati Touré (Cordoba/Espagne) Charles Kaboré (FK Dynamo Moscou/Russie) Ibrahim Bancé (Helsingborgs If/Suède)Aristide Bancé (Horoya AC/Guinée) Jonathan Pitroipa (Paris FC/France) Bertrand Traoré (Lyon/France) Zakaria Sanogo (FC Ararat-Armenia/Arménie) Alain Traoré (RS Berkane) Ahmed Touré (AS Vita Club/Congo) Cyrille Bayala (Sochaux/France) Qadir Abou Ouattara (Lille/ France) Franck Lassina Traoré (Ajax/Pays Bas) Éric Traoré (Pyramids/Égypte)