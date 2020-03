Ismaila Sarr (Watford) : « J’ai snobé le Barça pour Rennes »

Matar Ba : » Il n’y a aucune décision pour l’annulation des activités sportives » https://t.co/Qq6hYxGmxV via @Media7 — media7info (@media7info1) March 5, 2020

Le ministre des Sports,, a indiqué que les manifestations sportives dans cette période ne sont pas reportées. Il a indiqué qu'il ne faut pas céder à la panique et qu'il n y a pas besoins pour le huis clos. « Comme vous le savez, beaucoup de manifestations sportives de dimensions continentales ou mondiales ont été annulées ou reportées à une date ultérieure. Toutefois, au Sénégal, nous n’en sommes pas encore à ce stade. Mais nous avons l’obligation de nous inscrire dans les directives que les autorités sanitaires ont donné… Au Sénégal aucune mesure d’annulation ou de suspension d’une organisation sportive n’est envisagée à l’heure actuelle », a déclaré le dirigeant. « Le virus se diffusant rapidement dans les lieux de grand rassemblement, là où les foules sont nombreuses, la prise de mesures préventives, efficaces, interpelle particulièrement le département que j’ai en charge, le ministère des sports. C’est pourquoi nous avons pensé à lancer cet appel pour alerter et appeler à plus de sens de responsabilité dans notre secteur », a-t-il ajouté. Le match entre le Sénégal et la Guinée Bissau aura lieu le 28 mars dans le stade Lat Dior de Thiès. A lire aussi >> Sénégal : Demba Ba ne ferme pas la porte à un retour