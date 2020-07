Ismaila Sarr dans le viseur de Liverpool et Manchester United !

Arrivé en cours de saison et déjà proche d'un départ, Quique Setién, l'entraîneur du FC Barcelone, s'est exprimé sur sa relation avec Lionel Messi.

Quique Setién et Messi se sont expliqués

Le lien de confiance entre Quique Setién et Lionel Messi a-t-il été définitivement rompu ? Il ne serait pas incongru de le penser au vu des évènements qui se sont produits la semaine dernière à Barcelone. Après le revers concédé contre Osasuna, synonyme de la perte du titre, l’attaquant argentin avait critiqué ouvertement le jeu de l’équipe et remis indirectement en question le travail de son coach . Ensuite, en conférence de presse, ce dernier a réagi en indiquant qu’il n’était pas entièrement d’accord avec son capitaine . Avec le large succès glané contre Alaves (5-0, dimanche),Au coup de sifflet final, le technicien blaugrana a été questionné à propos de sa relation avec Messi.« C’est la même (relation) qu’avec n’importe qui, plus ou moins, a-t-il lâché aux journalistes. Il y a des joueurs qui sont plus ouverts et enclins à des rapports, mais la relation est bonne. » La Pulga, qui avait évoqué de son côté un retour sur le bon chemin après la partie , n’a certainement pas dû apprécier ces propos.Quique Setién a ensuite révélé qu’il y a bien eu une explication entre lui et son joueur vedette après le faux-pas contre Osasuna.. « Il est vrai que nous avons eu une profonde réflexion sur la situation, a concédé le technicien sexagénaire. Nous sommes tous enthousiasmés par la Ligue des Champions. C'est vrai que nous avons parlé et cela nous a bien servi, car certaines choses ont été nettoyées. C'est quelque chose qui a été conforté avec ce match (contre Alaves) et avec ce résultat. Et cela nous permettra d'affronter l'avenir avec plus de confiance et dans un état d'esprit différent. » Les fans barcelonais croisent tous les doigts pour que ces paroles se vérifient.