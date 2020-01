Islam Slimani (Monaco) ouvert à l'idée d'un départ

Longtemps devant au score, Toulouse a finalement été lourdement battu par Brest (2-5) samedi soir. « Un résultat et un scénario très difficiles à digérer » aux yeux de Denis Zanko, qui vivait son premier match en tant qu'entraîneur principal des Violets.

Zanko : « Mon rôle sera de redynamiser ce groupe »

Ils ont été comme foudroyés. Pendant plus de cinquante minutes, Toulouse a mené au score face à Brest samedi soir (2-1). Les Haut-Garonnais croyaient sans doute pouvoir enfin mettre un terme à leur dramatique série de neuf défaites consécutives en Ligue 1. Peut-être même caressaient-ils l'espoir de goûter de nouveau à la victoire, qui les fuyait - et les fuit toujours - depuis octobre. Mais il n'en a rien été. En moins d'un quart d'heure, les Violets se sont totalement écroulés, encaissant quatre buts synonymes de revers humiliant à domicile (2-5). « C'est un résultat et un scénario très difficiles à digérer, oui, a soupiré Denis Zanko, qui effectuait sa première sortie comme entraîneur principal du TFC. A la mi-temps, rien ne laissait présager une telle débâcle. On a fait une première période consistante, conforme à ce que l'on voulait mettre en place. Malgré les vents contraires et le premier but, les joueurs ont bien réagi.Il faut dire que les Brestois, longtemps incapables de mettre Baptiste Reynet en difficulté, ont ensuite fait preuve d'un réalisme incroyable dans les vingt dernières minutes. « Le deuxième but, de Charbonnier, vient d'ailleurs, a soufflé Zanko. Le troisième sur une touche, le quatrième des trente mètres.» L'ancien coach de Laval ne baigne malgré tout pas dans le scepticisme le plus total et entend bien aider son effectif à redresser la barre au plus vite. « Mon rôle sera de redynamiser ce groupe et de m'appuyer sur la première période, sans oublier de mettre le doigt sur toutes nos erreurs aperçues dans le second acte, a-t-il expliqué. Le club traverse une période très difficile, mais nous devons rester solidaires. »