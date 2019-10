Invité à sortir de sa zone de confort, Lionel Messi répond à Cristiano Ronaldo !

Interrogé par La Gazzetta dello Sport, le vainqueur de son sixième Soulier d'or assure qu'il n'a pas la "nécessité" d'aller voir ailleurs."Messi ? La différence avec moi c’est que j’ai joué dans des clubs différents et j’ai aussi gagné la Ligue des Champions avec des clubs différents", avait lancé Cristiano Ronaldo il y a quelques mois. Le Portugais, passé par Manchester United, le Real Madrid et désormais la Juventus Turin, aimerait donc que son meilleur ennemi quitte le Barça."Chacun de nous recherche des expériences meilleures pour soi-même. Je n’ai jamais eu la nécessité d’abandonner le meilleur club du monde, qui est le Barça", a répondu la Pulga."Ici, je profite de chaque entraînement, de chaque match et de la ville. C’est une super expérience, complète, et j’ai toujours eu dans la tête mon objectif ici sans avoir besoin d’aller voir ailleurs”, poursuit Lionel Messi, qui ne voit donc pas la nécessité de quitter le Barça. Concernant son sixième Soulier d'or, l'international argentin assure qu'il n'est pas forcément attiré par les récompenses individuelles."Elles ne sont que la récompense des trophées collectifs. Moi, c'est ça qui m'intéresse", explique la Pulga. "Je n'aime pas faire ma promotion. Je préfère quand ce sont les autres qui le font. Je préfère toujours le collectif", conclut-il.A lire aussi >> OFFICIEL: Lionel Messi élu Soulier d'or européen 2019 !