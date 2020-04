International Champions Cup : L'édition 2020 annulée par ses organisateurs

Prêté par le Shangai Shenhua à Manchester United pour six mois, Odion Ighalo a montré le meilleur de son potentiel et son talent, avant de voir la pandémie de coronavirus le stopper en plein élan. Malgré un temps de jeu réduit, Ighalo enchaîne les performances de haute volée (4 buts et une passe décisive en 8 matchs joués). Ses prestations n’ont pas laissé insensible le coach du club mancunien, Ole Gunnar Solskjaer. L’entraineur norvégien, sous le charme du Super Eagle, souhaite le conserver pour la saison prochaine. «Il progressera et deviendra meilleur. On a vu des qualités en lui dont on avait besoin et dont on aura toujours besoin la saison prochaine. Donc on verra ce qu'on fera », a lâché l’entraineur des Red Devils. Mais l’attaquant n’a pas encore reçu d'offre pour prolonger l'aventure avec le club mancunien « Il n’y a pas encore d’offre sur la table. Parce que la saison est encore en cours et que je n’ai pas encore terminé mon contrat de prêt. Je ne prends pas seulement des décisions seules dans ma vie. J’ai un principe et une ligne directrice pour tout ce que je fais. Je prie toujours Dieu de me diriger, a lâché Odion Ighalo avant d’enchaîner. M’avez-vous vu dire un mot ? Je n’ai rien à dire. Quand la saison sera terminée et que j’aurai reçu deux offres des deux équipes, je m’assiérai pour y réfléchir, je prierai et tout ce que Dieu me dira de faire, je le ferai. » a déclaré Ighalo dans une interview à Elegbete TV. A noter que le club chinois désireux de conserver son joueur songerait à proposer une prolongation de contrat de deux saisons au Nigérian, assortie d’une revalorisation salariale supérieure à 400 000 livres sterling par semaine. A lire aussi sur Orange Football Club >> Vidéo - Les révélations de la saison : Victor Osimhen