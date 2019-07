International Champions Cup : Hazard débute avec une défaite

Antoine Griezmann a profité d'une longue interview accordée à Marca pour revenir sur ses premiers pas en tant que joueur du FC Barcelone. Le néo-Catalan a également révélé ses objectifs pour la saison à venir et a révélé qu'il s'attendait à être sifflé par les supporters de l'Atlético Madrid.

Griezmann : « Je sais que je vais être sifflé »

Griezmann : « Une équipe taillée pour tout gagner »



#LaPortada "Cuando todo se resolvió y ya estaba en el Barça, llamé a mi padre y lloré de felicidad"

🗞️ Este domingo, en MARCA, entrevista a @AntoGriezmann pic.twitter.com/gfYuFFxKvh



— MARCA (@marca) July 20, 2019

Après s'être étiré en longueur plusieurs semaines durant, le feuilleton Antoine Griezmann a pris fin le 12 juillet dernier, lorsque son transfert au FC Barcelone a été officialisé. Alors que l'incertitude planait encore au sujet de l'avenir de l'attaquant français,L'intéressé, lui, n'a absolument rien perçu de tel. « En vérité, j'ai eu droit à un accueil très chaleureux, a-t-il assuré à Marca. Je sais que mes coéquipiers seront là pour m'aider si jamais j'ai un problème. L'autre jour, je suis allé dîner avec Jordi Alba et c'est précisément le genre de choses qui me permettent de me sentir bien et d'avoir confiance en moi. »« Grizou » a profité d'une longue interview accordée au quotidien catalan pour revenir sur son départ de l'Atlético Madrid, où il a passé cinq ans. D'après lui, les adieux auraient pu se faire différemment. « J'ai essayé de sortir du mieux possible, a-t-il d'abord affirmé. J'aurais néanmoins aimé le faire de la même manière de Juanfran et de Diego Godin (qui ont annoncé leur départ lors d'une conférence de presse, ndlr), mais le club a préféré que je m'exprime dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. » Avant d'ajouter, pragmatique : «C'est comme ça, le football : quand un joueur que vous avez beaucoup aimé s'en va, ça peut faire mal. C'était la même chose avec la Real Sociedad. Mais cela n'enlève rien au fait que la Real et l'Atlético resteront toujours dans mon cœur, car ils m'ont beaucoup donné. »Le Barça dispose désormais d'un secteur offensif extrêmement fourni, même si Philippe Coutinho et Malcom pourraient quitter la Catalogne d'ici la fin du Mercato. Et Ernesto Valverde disposerait d'un atout supplémentaire si Neymar venait à effectuer son retour chez les champions d'Espagne en titre. «, et la concurrence entre joueurs sera accrue, reconnaît Griezmann. C'est un excellent joueur, que je connais un peu. Nous verrons bien ce qu'il adviendra ! » Quoi qu'il en soit, le Tricolore se montre très ambitieux au sujet de l'exercice 2019-20 : « Les supporters n'espèrent rien d'autre qu'un triplé (Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, ndlr). Pour les joueurs et les dirigeants, c'est la même chose. Et pour moi aussi. Nous avons une équipe taillée pour tout gagner. C'est difficile, mais nous allons travailler afin d'y parvenir. »