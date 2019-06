Intérêt espagnol pour François Kamano (Bordeaux)

L’Ouganda a facilement battu la RD Congo ce samedi après-midi au Caire (2-0). Les Grues réalisent la première surprise de cette CAN 2019.

L’Ouganda danse le Miya

Les spécialistes du continent africain vous diront que ce n’est pas une vraie surprise. Parce qu’avant de poser le pied en Egypte pour cette CAN 2019, l’Ouganda avait fait une belle impression lors des qualifications, puis en préparation en battant notamment la Côte d’Ivoire. Encore fallait-il confirmer au moment d’entrer dans la compétition. Chose faite ce samedi après-midi face à la RD Congo. Censée être la deuxième meilleure équipe du groupe A derrière l’Egypte, la RDC a été très décevante. Dans la chaleur du Caire (35 degrés) et au cœur d’un stade vide, les coéquipiers de Cédric Bakambu n’ont jamais été dangereux et n’ont pas eu un dixième de l’organisation rigoureuses de leurs adversaires. Les Grues ont bien débuté la rencontre et ont été récompensées par un but de Kaddu, qui a repris de la tête le corner frappé par Miya (15eme).Dans tous les bons coups, Miya a déposé un deuxième ballon parfait sur la tête d’Okwi pour permettre à l’Ouganda de faire le break dès le retour des vestiaires (49eme). La concrétisation logique de la domination ougandaise, pas loin de marquer un troisième but dans la foulée avec un coup-franc de l’intenable Mayi claqué in-extremis en corner par le gardien (56eme). Ne pouvant compter sur ses leaders Bolasie, Bakambu ou Mbemba, inexistants, la RD Congo a dû attendre la 70eme minute pour se créer une occasion, mais la tête de Bolingi s’est écrasée sur la barre. Les hommes de Sébastien Desabre, le sélectionneur français de l’Ouganda, prennent la tête du groupe A grâce à une meilleure différence de buts. Ils prennent déjà une sérieuse option sur la qualification pour les 8emes de finale, eux qui ne sont plus sortis des poules d’une CAN depuis les années 1970. Pour la RDC, une réaction sera obligatoire dès mercredi. Problème, ce sera face à l’Egypte…