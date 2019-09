Inter Milan : Victime de racisme, Lukaku publie un communiqué !

L'international Belge, qui a été notamment soutenu par son coach, Antonio Conte, a demandé une nouvelle fois à aller de l'avant dans la lutte contre le racisme et les discriminations.« Beaucoup de joueurs ces derniers mois ont été victimes de racisme... Hier, moi aussi. Le football doit être un jeu auquel tout le monde peut participer sans être victime d'une quelconque discrimination. J'espère que les fédérations du monde entier agissent durement contre toutes les formes de discrimination !!! (...) Mesdames, Messieurs, nous sommes en 2019 et au lieu d'aller de l'avant, nous reculons et je pense que nous, les joueurs, devons nous unir et faire une déclaration commune pour garder notre sport propre et ouvert à chacun. »