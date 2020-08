Ligue Europa (demi-finale): Les compositions probables d'Inter Milan - Shakhtar

L'Etoile Sportive du Sahel se dit visée par l'arbitrage qui multiplie les bourdes à ses dépens. "Depuis le 10 août, nous avons déjà écrit à la fédération pour nous plaindre de l'arbitrage de Mourad Harrabi malgré notre victoire devant l'Union Sportive de Tataouine, a rappelé le porte-parole M.Kaïs Achour, dimanche à la télévision Al Watania. Le 13 août, nous avons écrit de nouveau à la FTF pour nous plaindre de l'arbitrage de Mourad Malki à l'occasion de notre déplacement à Bizerte. Pourtant, jusque-là, nous nous étions tenus à la règle de ne jamais parler de l'arbitrage. Et puis voilà: on nous désigne Walid Bannani, qui n'est pas international pour officier le choc face à l'Espérance de Tunis. Pourquoi justement un arbitre de la Ligue de Kasserine, sachant que l'entraineur de l'EST, Mouine Chaâbani vient de Kasserine ?. Cela a renforcé nos appréhensions quant à l'influence de cet arbitre sur le résultat final. Depuis la fin de la phase aller, tout le monde connait qui sera champion et qui terminera deuxième. Les choses étaient devenues claires. Au même titre que le Croissant Sportif de Chebba, la fédération punit l'Etoile du Sahel pour son absence à son assemblée générale élective, et pour n'avoir pas apporté sa bénédiction au bureau fédéral en place. Si le CS Chebba a été sanctionné par des amendes records et inédites que tout le monde connait, l'ESS l'est par le truchement des arbitres. Nous n'avons plus confiance en l'arbitrage tunisien. Des calculs régissent ce secteur. Si on ne met pas un terme à ces injustices, attendez-vous à une réaction fulgurante de notre part. Une réaction sous forme d'escalade que n'avait jamais enregistrée le championnat de Tunisie de toute son histoire". Et Achour de conclure son intervention à ce sujet: "Il est temps que ce manège prenne fin ! Nous serons intraitables quant à nos droits que nous allons défendre de toutes nos forces, dans le cadre de la loi". Notons que la FTF a annoncé dimanche avoir suspendu l'arbitre du classico ESS-EST (1-1) Walid Bannani jusqu'à la fin de la saison.Evoquant le volet du staff technique, le porte-parole étoilé a précisé que le président du club, M.Ridha Charfeddine restait toujours en contact avec Roger Lemerre dont l'arrivée à Sousse a été retardée uniquement par une blessure qu'il avait contractée. "En tout cas, Naoufel Chebil fait du bon travail actuellement. Son staff va rester dans l'équipe, y compris au cas où Lemerre prend les rênes techniques", promet M.Kaïs Achour. Enfin, revenant sur la situation réglementaire de l'attaquant ivoirien Souleymane Coulibaly, il assure qu'elle est saine. "La loi nous a accordé 45 jours pour soit régler l'argent revenant à Al Ahly du Caire, soit faire appel contre cette décision, remarque-t-il. Nous allons verser cet argent dans les délais". A lire aussi >> LP1 : L'Etoile du Sahel se plaint de l'arbitrage