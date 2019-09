Inter Milan : Le PSG veut Mauro Icardi !

Le Paris Saint-Germain a confirmé ce dimanche l'arrivée du gardien international espagnol Sergio Rico. Le joueur du FC Séville arrive en prêt.

Le Paris Saint-Germain n’a pas encore confirmé l’échange entre Alphonse Areola et le Madrilène Keylor Navas, mais la doublure du Costaricien est bel et bien arrivée. Ce dimanche, le club de la Capitale a officialisé la venue du gardien international espagnol Sergio Rico (26 ans, FC Séville). Barré par Tomas Vaclik en Andalousie, l’ancien joueur de Fulham débarque sous la forme d’un prêt avec option d’achat. «, a-t-il expliqué sur le site officiel de la formation entraînée par Thomas Tuchel. Tout le monde connaît en Europe l’extraordinaire dimension prise par ce club ces dernières années. Ce sera un honneur de faire partie de ce groupe d’une qualité exceptionnelle et au sein duquel j’aurai notamment le plaisir de côtoyer plusieurs compatriotes (ndlr : Juan Bernat, Ander Herrera et Pablo Sarabia) ! Je vais m’investir pleinement au quotidien pour aider mon nouveau club à être le plus performant possible, en France et en Europe. C’est une magnifique aventure qui débute aujourd’hui, le jour de mes 26 ans ! (...) Tout est attractif ici : le club, l'équipe, la ville... C'est une des meilleures équipes du monde, et qui le prouve depuis de nombreuses saisons. Je me sens privilégié de pouvoir exercer mon métier ici, et de pouvoir aider mes coéquipiers, donner mon maximum pour ce maillot et cette ville. »