Inter Milan : Direction Cagliari pour Nainggolan

Le rapport intitulé "At the Limit : Player Workload in Elite Professional Men’s Football" dénonce le rythme très élevé des joueurs prenant l'exemple Mané. Le joueur de Liverpool a joué 70 matchs et parcouru 100 000 km en avion entre le 25 mai 2018 et le 19 juillet 2019. Il n'a eu que 22 jours de repos. Quant à son compair d’attaque à Liverpool, Mohamed Salah, il a joué 68 matchs avec un déplacement de 50000 km en avion.* Instaurer des pauses hors saisons obligatoires de 4 semaines et des pauses mi-saison obligatoires de 2 semaines. * Limiter le nombre de fois par saison où les joueurs ont des compétitions consécutives avec moins de 5 jours de récupération entre 2 matchs. * Examiner l’opportunité d’imposer des plafonds annuels de matchs pour chaque joueur afin de protéger sa santé et sa performance. * Élaborer un système d’alerte rapide pour surveiller la charge de travail des joueurs et les aider à planifier les matchs à l’avance.