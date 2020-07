Inter Milan : Alexis Sanchez vers un nouveau prêt ?

Cristiano Ronaldo restera à la Juventus cet été

L'Inter fait le forcing pour N'Golo Kanté

Inter are interested in an off-season move for Chelsea midfielder N'Golo Kante, reports La Gazzetta dello Sport. The Blues are reportedly open to offers for the 29-year-old with Antonio Conte keen to make a number of transfers in the summer. pic.twitter.com/dhOi4nozpZ — Goal (@goal) July 13, 2020

Pas de départ prévu pour Ousmane Dembélé

[#Mercato🔁] Ousmane Dembélé serait déterminé à s’imposer au Barça et aurait refusé les avances de Manchester United. (@mundodeportivo) pic.twitter.com/XmGQz7o027 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 13, 2020

Osimhen à Naples, c'est imminent !

✈ #Mercato 🇮🇹 #SerieA 📝 Victor Osimhen serait sur le point de finaliser son transfert à Naples !https://t.co/C5iO69Cy9i — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 12, 2020

Manchester City: Une dernière prolongation pour Agüero ?

⚽ Man City : Aguero vers la prolongation ? https://t.co/FWDhsE7dbs pic.twitter.com/t2Rmie7bYi — ► Top Mercato (@TopMercato) July 12, 2020

Cristiano Ronaldo est en train de boucler sa deuxième saison à la Juventus de Turin. Et, il y a de fortes chances pour qu’il y en ait au moins une troisième. Si l’on se fie aux révélations faites par Tuttosport ce lundi, le Portugais est déterminé à poursuivre son parcours chez les Bianconeri. En passe de s’offrir un deuxième Scudetto, il est content de la manière dont se déroule son séjour dans le Piémont et ne voit aucune raison d’aller voir ailleurs. Bien qu’âgé de 35 ans, il veut aussi continuer à jouer au plus haut niveau continental. A lire aussi >> Juventus : Cristiano Ronaldo, du jamais-vu depuis 1960 ! L’Inter Milan se serait positionné pour le recrutement de N’Golo Kanté, le milieu de terrain franco-malien de Chelsea. Et il ne s’agirait pas que d’une simple prise de température côté nerazzurro. À en croire La Gazzetta dello Sport, les responsables lombards seraient décidés de faire venir le champion du monde dans leurs rangs dès l'actuel mercato estival. Une première offre devrait très vite être transmise aux Blues dans l’optique d’un deal, et ces derniers sont prêts à écouter. L'originaire de Bamako est, pour rappel, sous contrat avec l’équipe londonienne jusqu’en 2023 et sa valeur marchande se situerait aux alentours de 80 millions d’euros (source transfermarkt).De nombreuses rumeurs ont suggéré dernièrement qu’Ousmane Dembélé pourrait quitter le Barça dès cet été pour Manchester United. Le club catalan souhaitant le libérer pour récupérer une belle somme d’argent et investir sur d’autres recrues. Pourtant, l’ancien rennais n’est guère intéressé par un départ. Selon El Mundo Deportivo, sa principale préoccupation est de retrouver les terrains après sa blessure et essayer ensuite de regagner sa place au sein de la formation blaugrana. Le champion du monde n’envisage pas de quitter la Catalogne sur un échec. Il convient de rappeler que Dembélé n’est plus apparu sur un terrain depuis la fin du mois de novembre dernier. Il souffrait d’une rupture complète du tendon proximal du biceps fémoral et a été opéré en février dernier. >> La date du retour de Dembélé dévoilée Le Napoli serait en pourparlers avec la pépite des Super Eagles du Nigeria et du LOSC, Victor Osimhen, depuis plusieurs semaines. Selon Calciomercato, le buteur de 21 ans serait impatient de rejoindre les Partenopei. Le média italien affirme en effet que les 48 prochaines heures seront décisives pour les parties prenantes et ajoute que le président napolitain Aurelio De Laurentiis souhaite conclure l’accord rapidement pour un transfert qui se pourrait se réaliser aux alentours de 80 millions d’euros. Affaire à suivre... A lire aussi >> Mercato: Koulibaly devrait rester à Naples Après neuf saisons passées chez les Citizens, l’avant-centre argentin devrait recevoir dans les prochains jours une offre de prolongation de la direction mancunienne. Selon le média anglais The Mirror, les Skyblues envisagent de prolonger l’aventure du buteur expérimenté d’une année supplémentaire, il serait désormais lié au club jusqu’en 2023.