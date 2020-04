Inter Miami : James Rodriguez en approche ?

🚨 Alerte anecdote monstrueuse de @sinamapongolle4 sur son premier match avec Liverpool en pré-saison.. Il nous raconte une embrouille surréaliste entre El Hadji Diouf et Steven Gerrard à la mi-temps.. avec Gerrard Houiller au milieu.



L'attaquant international, à une seule repris en 2008, s'est souvenu de son premier match avec les Reds en 2003, lorsqu'il n'avait que 18 ans, dans live Instagram avec le journaliste Walid Acherchour. Un match qui a été marqué par une dispute entre l'attaquant Sénégalais El-Hadji Diouf et l'ancien capitaine des Reds, Steven Gerrard. Et le pire que c'était lors d'un match ... amical. "On était traumatisé (Lui et son cousin Anthony Le Tallec). On venait d'arriver. T'imagines, t'es un petit jeune et tu te dis, c'est ça le monde professionnel de ce niveau... C'est chaud! Gerrard avait dû lui demander de faire une passe et 'El-Hadj' avait pété un câble. Sauf qu'il ne parlait pas anglais! Son anglais était cramé", s'est-il souvenu, dans des propos relayés par RMC. A lire aussi >> El Hadji Diouf demande le report de la CAN 2021 au Cameroun "Ils se détestaient. Gerrard arrive et l'insulte en anglais sauf qu'El-Hadj ne pouvait pas lui répondre! Il est allé chercher Gérard Houllier (alors manager de Liverpool, ndlr) et lui a demandé: 'dis-lui que je lui n... sa mère, je ne suis pas son pote'. J'en pouvais plus!" "D'où le coach allait se mêler de l'embrouille? Moi, si je m'embrouille avec quelqu'un, je vais le voir. Là, c'est comme si j'allais voir une troisième personne pour lui dire de faire passer le message. Il était allé voir le coach: 'tu lui dis: 'moi, je ne suis pas d'ici, je le plombe direct''. Diouf n'a jamais caché qu'il déteste Gerrard. Il l'avait déjà taclé dans l'émission Le Vestiaire en 2016. "Il dit ça parce que je lui avais tenu tête, avait-il lâché. Tout le monde se baissait devant Stevie-G partout en Angleterre et quand je suis arrivé, je lui ai montré qu'il n'était rien du tout." Diouf n'est resté finalement que deux saisons à Liverpool, avant de partir. A lire aussi >> Coronavirus : Liverpool champion ? Diouf favorable à une saison blanche