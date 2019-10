Inter : Au moins un départ au milieu ?

« J’étais convaincu que cette opportunité pourrait s’avérer très importante dans ma vie après 13 ans de football. Mais ce que nous ne savions pas, mes 5 coéquipiers européens et moi-même, c’est qu’à cause d’un décret présidentiel (que je respecte mais que je préfère ne pas commenter), nous ne disputerions pas la Coupe du monde. Je vais vous avouer que cela a été très dur mais grâce au soutien que nous nous sommes donné mutuellement, nous avons réussi à commencer à tourner la page. Je tiens à remercier principalement ma mère pour tout ce qu’elle a fait pour moi et pour tout le soutien qu’elle m’a apporté, à ma famille en général, à mes amis et à toutes les personnes qui ont pris quelques minutes pour m’envoyer des messages de soutien. C’est un honneur pour moi d’avoir représenté le Cameroun tout au long de ces deux semaines. Je tiens à dire un grand merci à la Fédération de m’avoir convoqué et au staff technique ».