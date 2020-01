Inévitable et inarrêtable, Cristiano Ronaldo guide la Juve / Serie A (20e journée)

La Juventus s'est imposée face à Parme grâce notamment à un doublé de Cristiano Ronaldo ce dimanche, pour le compte de la 20e journée de Serie A.

Parme avait tout de la victime expiatoire dans cette rencontre de la 20e journée de Serie A et ce, même si la Juve a mis du temps à lancer son match. Pusillanime, la Vieille Dame tarde à rentrer dans son costume de bourreau. Il a fallu que Cristiano Ronaldo se dévoue. Servi par Matuidi à deux minutes du repos, l'ancien joueur du Real Madrid repiquait dans l'axe et s'offrait une tentative soudaine et déviée par Darmian pour tromper Sepe et ouvrir le score à un moment fort opportun.

7 - Cristiano #Ronaldo is the first Juventus player to score in 7 Serie A apps in a row since David Trezeguet (December 2005). Tornado. #JuveParma

Le buteur portugais devenait ainsi le premier joueur de l'histoire de la Juve à marquer lors de 7 apparitions de rang en Serie A depuis David Trezeguet en décembre 2005, comme le fait remarquer Opta. La Juve est lancée et Sepe doit repousser sur son poteau une tentative rasante de Danilo en début de second acte. Mais la Vieille Dame se fera reprendre quelques instants plus tard. Cornelius réduisant la marque pour les siens. L. La Juve se faisait quelques frayeurs dans une fin de rencontre débridée, mais l'équipe turinoise a tenu le cap jusqu'au bout. Et c'est un succès important pour la Juve, alors que l'Inter Milan avait été tenu en échec par Lecce (1-1) plus tôt dans la soirée.