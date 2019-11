ISSIAGA SYLLA QUI FUSILLE LE GARDIEN NAMIBIEN ET QUI REND HOMMAGE A SON PÈRE DÉCÉDÉ MERCREDI ♥️ #GUINAM pic.twitter.com/FUiMRsRdtd — Feuille de Match (@feuille_match) 17 novembre 2019

"Une force de caractère exceptionnelle"

Issiaga Sylla a dédié son but à son feu père, décédé cette semaine.#FF224 #Noosecom #GUINAM pic.twitter.com/k7YJHKyGKa — Football Factory 🇬🇳 (@footfactorygn) 17 novembre 2019

Mali-Guinée : Issiaga Sylla perd son père à la veille du match https://t.co/msDRl3VBhY pic.twitter.com/XZIgxy5Jez — Amadou Toure (@AmaCoronthie) 15 novembre 2019

Deuil au Syli national: évouvantes condoléances de Sory Kaba à Issiaga Sylla https://t.co/eKcepO6EAA pic.twitter.com/3EvcfasozM — Alternative guinee (@Alternativegui2) 15 novembre 2019

Le jeune et talentueux latéral guinéen,(25 ans), a de la force et de la bravoure. Jeudi dernier, à, l'homme aux 50 capes avec le "Syli National" de laapprenait le décès de son père après le match nul entre leet son équipe (), pour le compte de la première journée des éliminatoires de la >> CAN 2021: calendrier et résultats de la deuxième journée Malgré la douleur,a décidé de tenir sa place ce dimanche face à la(2-0). Les yeux pleins de larmes au moment de l’hymne national, le virevoltant gaucher ouvrait ensuite le score d’une puissante frappe, ne manquant pas l’occasion de dédier ce but à son père, enterré vendredi à, à un peu plus de 100 km de, avait déclaré, le sélectionneur du, lors de son point de presse d’avant-match avant d'ajouter: « Nous sommes tous derrière lui et demain, avant d’entrer sur le terrain, quand on sera dans le vestiaire – on a instauré certaines choses dans notre vestiaire – on aura une pensée pour son papa. » Les faits n’ont pas démenti le patron du