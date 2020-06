Il y a 3 ans Cheik Tiote quittait ce monde

Three years ago today, former #NUFC midfielder Cheick Tioté tragically passed away at the age of 30.



We miss you and we'll never forget you, Cheicky. ❤️⚫⚪ pic.twitter.com/74ZrVRp4kn — Newcastle United FC (@NUFC) June 5, 2020

5 juin 2017- 5 juin 2020 3ans maintenant.

Rest un peace 🌹 cheick Tioté pic.twitter.com/SXVfH1aNTX — Influenceur225 (@Influenceur_225) June 5, 2020

03 ans que tu es parti, REPOSE EN PAIX TIOTÉ 🕯❤️ pic.twitter.com/Ic5cv8EMzw — First Magazine🎉🍾🥂🇨🇮 (@FirstMagaziine) June 5, 2020

Champion d'Afrique 2015 a été victime d'un arrêt cardiaque, survenu lors d'une séance d'entraînement avec Beijing BG. Cheick Tioté comptait 37 sélections et un but avec les Eléphants. La disparition de l'ivoirien avait touché le monde du foot.Attristés ses anciens coéquipiers ressentent toujours ce gros vide et l'ont fait savoir« Devoir de mémoire ce 5 juin.Ton départ pour l'au-delà a laissé un grand vide.Je prie DIEU que tu sois à ses côtés.#Tioté, tu resteras à jamais un guerrier, un homme bon et un frère.Dors en paix mon ami...Merci à tous pour vos prières »« J'étais un gars fort avant de le rencontrer…Il a apporté beaucoup de choses à ma vie et à ma carrière. Ce type m'a beaucoup aidé, Il me disait : "Non, Papis, c'est un jeu d'homme. Il faut être fort. Parfois, il faut être fou…Il me manque. Je prie toujours pour qu'il soit dans un bon endroit et pour que sa famille soit en sécurité dans ce monde. Même maintenant, en parler me rend… c'est très difficile. J'essaie de parler tous les jours avec sa famille. Ses enfants sont devenus grands maintenant » a indiqué l'international sénégalais