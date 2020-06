Il y a 10 ans, Tshabalala marquait un but historique pour l'Afrique !

Un départ n'est pas d'actualité pour Gueye

[#L1🇫🇷] Gueye💬 : "Tout se passe bien pour moi au club, et je suis souvent en contact avec le directeur sportif, et il n’a jamais été question de départ… Il ne m’a jamais parlé ni de transfert ni d’envie que je parte. Donc, pour moi, ce sont juste des rumeurs"



Le Sénégalais a tenu à clarifier les choses sur son avenir pour stopper tous ces bruits de couloir autour de lui, ce dernier mois. Arrivé l'été 2019 chez le champion de France contre une somme de 32 M€, l'ancien milieu d'Everton n'a pas été à la hauteur des attentes. A part sa performance contre le Real Madrid (Victoire 3-0) en septembre, le Sénégalais n'a pas beaucoup brillé. Il s'est ensuite blessé et n'est revenu qu'en janvier. Il a joué 31 matches toutes compétitions confondues avec Paris pour un but et trois passes décisives.Plusieurs sources ont indiqué que le directeur sportif du club de la capitale, Leonardo, souhaiterait vendre le Sénégalais s'il reçoit une offre intéressante financièrement et penser à le remplacer par un joueur plus performant comme Milinkovic-Savic (Lazio Rome) ou Bennacer (AC Milan). Gueye a nié en bloc : « J’ai l’habitude de ces rumeurs-là. À chaque mercato, cela se passe comme ça pour moi. Même au mois de janvier, une fois arrivé au PSG, au bout de six mois, on m’annonçait déjà à Chelsea. Donc moi, j’en ai l’habitude », a-t-il lancé au média sénégalais Emedia. « Tout se passe bien pour moi au club, et je suis souvent en contact avec le directeur sportif, et il n’a jamais été question de départ… Il ne m’a jamais parlé ni de transfert ni d’envie que je parte. Donc, pour moi, ce sont juste des rumeurs mis sur le marché des transferts parce qu’il n’y a pas grand-chose en ce moment. » Gueye est ainsi bien déterminé à aborder les prochaines échéances dans la capitale avec ambition. Reste à savoir s'il brillera la saison prochaine pour justifier son prix ou pas. A lire aussi >> PSG : Wolverhampton songe à Idrissa Gueye