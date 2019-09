Ikoné : « Au début, j’ai eu du mal à dormir »

Nouveau venu en équipe de France, Jonathan Ikoné était en conférence de presse, ce jeudi. Le Lillois l'a avoué, il ne s'attendait absolument pas à cette première convocation.

Tout s’est bien passé. J’ai été très bien accueilli. J’ai d’abord rencontré le staff, puis j’ai discuté avec le coach. Tout le monde a su me mettre à l’aise. Mon coéquipier à Lille, Mike Maignan, m’a un peu aidé, comme d’autres joueurs que je connaissais déjà et qui ont facilité mon intégration.Oui, j’ai été surpris, je ne m’y attendais absolument pas. On a fait une bonne saison avec le LOSC, aussi avec les Espoirs. Je me disais que je pourrais rejoindre l’équipe de France plus tard, mais pas tout de suite. C’est arrivé vite et maintenant, je vais tout donner. Une fois qu’on est dedans, on n’a plus envie d’en ressortir.L’intensité. Tout va vraiment plus vite. Tous les joueurs sont au diapason, ils se comprennent tous. Sur le terrain, c’est beaucoup plus rapide qu’en Espoirs. C’est un jeu en une ou deux touches, maximum. Et en dehors du terrain, les joueurs sont sérieux. Tout le monde est à l’heure, certains sont en avance, d’autres restent après les entraînements. Il faut prendre exemple sur eux.Il y a eu la Ligue des Champions, c’est énorme. C’était déjà un rêve qui commençait à se réaliser. Maintenant, il y a les Bleus. Je ne pouvais pas rêver mieux. Cette année, je vais tout donner, avec Lille et avec l’équipe de France. Il y a un peu plus de pression, évidemment, mais ma famille est là pour m’aider à rester sur le droit chemin et atteindre mes objectifs.J’ai envie de jouer et de montrer ce dont je suis capable, pour aider l’équipe à faire de bons résultats. Avec le coach, on a seulement parlé de mon ressenti. Pas encore des matchs et de mon temps de jeu.Oui, il m’a demandé à quel poste je me sentais le plus à l’aise. Je lui ai dit que j’ai débuté comme milieu excentré à droite avant de jouer comme numéro dix au LOSC. Mais je joue où le coach me demande de jouer. Didier Deschamps m’a sélectionné pour jouer sur un côté. Je lui ai dit qu’il n’y avait pas de souci, car je suis polyvalent.Beaucoup ! J’avais du mal à dormir au début. Je me faisais des films. Et j’avais une petite boule au ventre.Qu’on gagne les deux matchs. J’aimerais faire une bonne entrée, même si je ne sais pas encore si je vais jouer ou débuter une rencontre. Si le coach m’utilise, je veux apporter à l’équipe. D’abord défensivement, parce que c’est le plus important, mais aussi offensivement. Pourquoi pas avec une passe décisive ou un but.Ma progression, je la dois d’abord au père de Kylian Mbappé, qui était mon coach à Bondy. Aussi au PSG, qui m’a fait grandir. Ensuite j’ai dû aller voir ailleurs, à Montpellier, où c’était difficile parce que j’ai disputé mes premiers vrais matchs en Ligue 1. Grâce à ma famille, je n’ai rien lâché. J’ai dû aller en CFA pour retrouver les pros. Ma famille est restée derrière moi. Et au LOSC, le coach et le staff m’ont beaucoup aidé, tout comme Luis Campos, qui m’a recruté.