Ighalo, Girondins, record... Pourquoi Tunisie-Nigeria vaut le coup d'œil

La petite finale de la CAN 2019 oppose mercredi (21h00) la Tunisie au Nigeria. Voici quelques bonnes raisons de regarder cette rencontre.

Odion Ighalo, objectif soulier d'Or

Giresse-Rohr, de drôles de retrouvailles

Les Super Eagles visent le grand huit

La Copa America et l'Euro n'en ont pas à leur programme, mais la Coupe d'Afrique des Nations en a gardé une au sien, comme la Coupe du Monde.. A J-2 de la grande finale, pourquoi regarder ce match sans autre enjeu que celui de classer les deux perdants des demi-finales ? En cherchant bien, nous avons trouvé quelques raisons de ne pas manquer, si l'on excepte le fait de voir jouer une dernière fois les deux équipes concernées.Pour un joueur, cette petite finale présente un enjeu sportif tout particulier. Il s'agit d'. Avec quatre buts inscrits depuis le début de la compétition, l'attaquant nigérian en est à deux matchs du terme le. Lui qui fut déjà le joueur le plus prolifique des éliminatoires entend bien boucler la boucle et s'adjuger également le titre honorifique d'artificier numéro un de la CAN. Le sociétaire du Shanghai Shenhua va donc. Dans le cas contraire, il resterait à portée de fusil du Sénégalais Sadio Mané et des Algériens Riyad Mahrez ou Adam Ounas (3 buts chacun). On comprend mieux pourquoi Odion Ighalo a tenu à motiver ses coéquipiers en vue de la rencontre de ce mercredi soir.Si la finale Sénégal-Algérie opposera deux sélectionneurs ayant précédemment porté les couleurs du pays qu'ils dirigent, ce Tunisie-Nigeria opposera deux techniciens européens,. Le duel présente une saveur toute particulière quand on se souvient que les deux hommes, le premier étant leur meneur de jeu, le second un de leurs défenseurs. Et lorsque "Gigi" s'en alla à l'OM, le président Claude Bez chargea Rohr d'un « contrat ». Ce match, Alain Giresse ne l'a jamais vraiment digéré. Au point d'esquiver le sujet lors des conférences de presse ces derniers jours. Pourtant, les deux coachs se sont déjà croisés en phase finale. C'était en 2012. Ce jour-là, le Mali d'Alain Giresse avait éliminé le Gabon de Gernot Rohr aux tirs au but.Si le Nigeria n'ajoutera pas cette année une quatrième Coupe d'Afrique, le pays a l'occasion d', significatif de leur régularité au plus haut niveau : déjà troisièmes de la CAN à sept reprises entre 1976 et 2010, les Super Eagles peuvent poursuivre leur série en décrochant la. Jamais battus lors d'un match de classement, les coéquipiers de Wilfred Ndidi entendent bien poursuivre leur série historique. Les Aigles de Carthage sont prévenus.