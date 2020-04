Idrissa Gueye, roi des tacles au Paris Saint Germain

L’international sénégalais a réalisé des performances de haute volée. Le soldat Gueye est devenu l’un des piliers du milieu de terrain parisien, notamment après ses débuts tonitruants en Ligue des champions contre le Real Madrid (3-0) en septembre dernier.En 31 matchs disputés sous le maillot du club de la capitale française l’ancien joueur d’Everton a inscrit un but et délivré trois passes décisives (Toutes compétitions confondues).6e meilleur dribbleur parisien avec 29 dribbles réussis (% de réussite : 53,7), le Lion de la Teranga s’est distingué en réalisant le plus grand nombre de tacles 96 tacles (% de réussite : 53,13).Comme en atteste sa statistique incroyable contre le Borussia Dortmund en 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Gueye a réussi 100% de ses tacles, au nombre de 8. Exceptionnel !Voici par ailleurs les 10 joueurs du PSG qui taclent le plus toutes compétitions confondues cette saison :1 Idrissa Gueye : tacles tentés : 96 (% de réussite : 53,13)2 Marco Verratti : tacles tentés : 88 (% de réussite : 59,09)3 uan bernat : tacles tentés : 62 (% de réussite : 64,52)4 Marquinhos : tacles tentés : 61 (% de réussite : 49,18)5 Presnel Kimpembe : tacles tentés : 55 (% de réussite : 67,27)6 Thomas Meunier : tacles tentés : 50 (% de réussite : 74)7 Leandro Paredes : tacles tentés : 40 (% de réussite : 62,5)8 Layvin Kurzawa : tacles tentés : 40 (% de réussite : 72,5)9 Thiago Silva : tacles tentés : 38 (% de réussite : 52,63)10 Ander Herrera : tacles tentés : 30 (% de réussite : 56,67)A lire aussi sur Orange Football Club >> PSG : Idrissa Gueye parmi les 10 meilleurs dribbleurs du PSG cette saison