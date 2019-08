Idrissa Gana Guèye : « Aller au PSG n’est pas une finalité »

Au micro de TFM, Idrissa Gana Gueye est largement revenu sur sa signature au Paris Saint-Germain. Pour l’international Sénégalais, aller au PSG n’est pas une finalité, mais une étape dans sa progression.









Idrissa Gana Gueye a signé au PSG ce mercato en provenance d’Everton. Sur cette signature, le milieu sénégalais assure que ce n’est pas une finalité « il faut dire que ce n’est pas une finalité, il y a encore beaucoup de travail, Il faut continuer à travailler. Il y a du tout qui m’a motivé pour rejoindre Paris. Le projet, le coach, les joueurs, c’est un club qui est reconnu mondialement. C’est juste un plaisir de rejoindre ce club. Après les deux clubs ont bien discuté et ils sont tombés d’accord. C’est une affaire qui a fait les bénéfices de toutes les parties », a précisé l’ancien joueur de Lille.









Idrissa Gana Gueye va jouer cette saison pour une grande équipe d’Europe et il ne cache pas sa fierté « c’est bien quand on regarde d’où l’on vient. Mais encore, je le dis ce n’est pas une finalité et on va continuer à travailler et faire notre mieux. Bien sûr, on est content, on est fier. C’est trop tôt pour faire le bilan de ma carrière. Mais on peut dire que c’est le travail de plusieurs années ».









Sur la concurrence qui l’attend au PSG, le joueur de 27 ans formé à Diambar se dit prêt « dans toutes les grandes équipes il y a cet aspect de la concurrence. Après, c’est au coach de faire les choix définitifs pour son équipe ». Après comme tout joueur, j’ai envie de jouer. Maintenant à notre niveau, on va continuer à travailler et pouvoir aider l’équipe. Après, c’est au coach de faire les choix définitifs pour son équipe ».