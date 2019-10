Icardi aurait aussi pu signer… à l’AC Milan

Auteur d’un doublé face à l’OM dimanche soir, Mauro Icardi aurait pu rejoindre l’AC Milan avant de filer au PSG, comme l’a assuré sa femme et agent, Wanda Nara.

Mauro Icardi fait déjà l’unanimité à Paris. Ce qu’il ne faisait plus depuis plusieurs mois à l’Inter. Prêté avec option d’achat par le club milanais, l’attaquant argentin avait suscité l’intérêt de nombreux clubs, l’été dernier. Sa femme, Wanda Nara, aurait même milité pour que le buteur reste… à Milan, et qu’il s’engage avec l’autre club majeur de la ville.« Il y avait une possibilité pour qu’il signe à l’AC Milan, a expliqué celle qui gère les intérêts sportifs de son compagnon, sur le plateau de Tiki Taka, l’émission pour laquelle elle est consultante. Comme je l’ai dit, aller en France était le choix le plus difficile pour moi. Je viens à peine d'arriver de Paris là et je repars demain matin. Mes enfants sont à Paris. Pour moi, évidemment, un choix comme Milan était plus confortable, mais une équipe comme le PSG, c'était la meilleure décision à prendre pour sa carrière. »Les performances d’Icardi le démontrent. Auteur d’un doublé pour faire plier l’OM (4-0) dimanche soir, le joueur de 26 ans a inscrit sept buts lors de ses cinq derniers matchs avec le club de la Capitale. « Je suis très content de mes deux buts, je suis venu ici avec cette envie de marquer, a-t-il expliqué au micro de Canal+ après la rencontre. J'ai joué avec des grands joueurs, mais ici au PSG, c'est la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué. » Lui n’a donc aucun regret. Paris non plus.