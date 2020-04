Guinée : Ibrahima Traoré révèle son onze de rêve africain

Top 11 all Time africa . pic.twitter.com/3tHcT6FfA1

Le capitaine du Syli National a choisi Carlos Kameni, comme dernier rempart de son équipe. Le gardien Camerounais est aligné derrière un trio défensif composé de l'Ivoirien Kolo Touré, du Camerounais Rigobert Song et du Marocain Benatia.A la récupération, il aligne le duo magique composé de Mickael Essien (Ghana) et Yaya Touré (Côte d'Ivoire). Le Guinéen Pascal Feindouno et le Nigérian Okocha soutiennent le trio d'attaque composé de Samuel Eto'o (Cameroun), Didier Drogba (Côte d'Ivoire) et Georges Weah (Liberia).Carlos Kameni – Kolo Touré – Rigobert Song – Mehdi Benatia – Yaya Touré – Michael Essien – Jay Jay Okocha – Pascal Feidnouno – Samuel Eto'o – Didier Drogba – Georges Weah