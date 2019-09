Hugo Lloris (Bleus) : « Envie de donner du plaisir à nos supporters »

Lloris : « A nous de trouver les solutions pour se rendre le match facile »

Lloris : « L’Euro 2020 ? Une bonne chose pour l’Europe »

En regardant le classement de notre groupe. On sait que c’est très serré et que c’est un match à trois points. Si on peut gagner en différence de buts, c’est toujours intéressant. Il va y avoir 50-55 000 spectateurs au Stade de France. On a cette envie de partager des émotions et de donner du plaisir à nos supporters. Toutes ces motivations nous animent.C’est le coach, avec son staff, qui prenne les décisions sur le onze de départ. C’est toujours important de donner du temps de jeu aux joueurs quand on peut. Quelque soit le onze de départ, l’envie est commune de prendre les trois points et du plaisir. Il y a toujours quelque chose à prendre, dans tout match.C’est certainement un match-référence pour eux. Ils ont été très proches d’un exploit. Ça va leur donner un peu de confiance et ils vont essayer de reproduire la même performance. On s’attend à jouer une équipe très regroupée. A nous de bien utiliser le terrain, en mettant du rythme dans les passes, comme on l’a très bien vu sur le premier but. La passe décisive de Raphaël Varane grâce au positionnement de Kingsley Coman . A nous de trouver les solutions pour se rendre le match facile.Il faut se préparer à toute éventualité. On prépare chaque match en respectant l’adversaire. On s’attend forcément à un match où on aura la possession du ballon à la maîtrise. On va essayer de se le rendre facile en ouvrant le score le plus rapidement possible. En tant que gardien, on peut s’attendre au même type de match que contre l’Albanie, en essayant de ne pas provoquer de penalty sur la fin (sourire).Sa personnalité et sa fraîcheur. Il est vraiment apprécié de tout le monde. C’est un joueur sur lequel on peut compter, encore plus dans les grands matchs. Il est prêt à aller à la guerre, même si ce n’est qu’une expression. C’est un joueur généreux et ça reflète sa personnalité.C’est une bonne chose pour l’Europe. Il y aura des soucis de logistique à maîtriser, par rapport aux distances. Nous on s’adapte, peu importe les circonstances.