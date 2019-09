Homophobie : une polémique que Jérémy Janot juge « inutile »

Sur Twitter, Jérémy Janot a livré ses impressions sur les cris et banderoles homophobes. L'ancien gardien de but a jugé la polémique « inutile » et la place sur le compte du chambrage.



J’ai subi pendant 16 ans et 425 matchs pro des "ho hisse enculé ..." a aucun moment j’ai pensé à une insulte homophobe. Je condamne toute forme de discrimination mais ce que j’ai subi c’était de là déstabilisation du chambrage rien d’autre . Polémique inutile. pic.twitter.com/8AMWPdPfAd

— Jérémie Janot (@jeremiejanot) 10 septembre 2019

Les cris et banderoles homophobes n'ont jamais autant secoué le football français. Face à la prise de position de la Ligue de Football Professionnelle (LFP), qui est d'arrêter les matchs à chaque nouvel incident, la polémique a pris de l'ampleur. Une polémique à laquelle a réagi Jérémy Janot, ex-portier de l'AS Saint-Étienne et maintenant entraîneur des gardiens de Valenciennes, sur son compte Twitter : « J'ai subi pendant 16 ans et 425 matchs pros des «oh, hisse, encule...» A aucun moment je n'ai pensé à une insulte homophobe. JDes pensées que tout le monde ne partage pas. Le sujet risque d'alimenter encore l'actualité du ballon rond dans les jours, voire les semaines à venir.