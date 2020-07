Homme du match face à Aston Villa, Sadio Mané savoure

La maison de Franck Ribéry cambriolée

Après la rencontre entre Parme et la Fiorentina, Franck Ribéry a eu la mauvaise surprise de découvrir que son domicile avait été cambriolé. Touché pour la sécurité de sa famille, il pourrait prendre une décision forte.

Le message de Franck Ribéry après le cambriolage de sa maison. Le français se garde de prendre les "décisions nécessaires pour le bien être de sa famille" pic.twitter.com/R4eELthxzB — BeFoot (@_BeFoot) July 6, 2020

Covid-19 : Un international marocain contaminé

Urgent .. The star, Noureddine Amrabat, was infected with the Coronavirus https://t.co/CA69fV81G3 — EG 24 NEWS (@EG24NEWS) July 4, 2020

Lionel Messi établit un nouveau record

📊 | Leo #Messi a battu son record de passes décisives sur une saison en Liga : 🎯 2 🎯 2 🎯 12 🎯 11 🎯 10 🎯 18 🎯 17 🎯 12 🎯 11 🎯 18 🎯 16 🎯 9 🎯 12 🎯 13 🎯 19 (en cours) 🐐#Culers pic.twitter.com/tGdIgHTlBm — FCBFR ⚽️ (@FCB_NewsFR) July 6, 2020

Barça : Bartomeu atomise la VAR et le Real

Malgré la nette victoire de son équipe contre Villarreal dimanche (4-1), le président du Barça Josep Maria Bartomeu a pesté après-coup contre l'arbitrage, qui penche trop à l'entendre en faveur du Real Madrid. Les Merengue l’ont emporté sur le plus petit des écarts et grâce à un penalty transformé en fin de match par Sergio Ramos. Un pénalty discutable et qui fut accordé après l’utilisation de la VAR. «J'ai vu la fin de la deuxième période à Bilbao. Une victoire de plus pour le Real Madrid et je vais répéter mon message. Cela me fait de la peine car nous avons le meilleur championnat du monde et mais la VAR n'est pas à la hauteur », a fulminé Bartomeu auprès des journalistes.

🎙 • Bartomeu: ''La VAR n’est pas à la hauteur. C'est inégal. Il semblerait que ce soit la même équipe qui soit toujours favorisée.'' pic.twitter.com/QqI4zBowC8 — Blaugranes🎗 (@Blaugranes_fr) July 5, 2020

Quand Veron invite Lionel Messi à signer en Argentine

Lionel Messi est un ancien coéquipier de Juan Sebastien Veron en sélection argentine et pour ce dernier, voir Messi à l'Estudiantes serait un plaisir.

🗣 Juan Sebastien Véron : "#Messi, si tu veux venir ici [à l'Estudiantes], tu as le numéro 10 assuré (...) Blague à part, je ne l'imagine pas vraiment ailleurs qu'à Barcelone. Même si parfois des choses peuvent dites un jour et le lendemain on assiste à un transfert". pic.twitter.com/oJ2sUtx7lo — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) July 6, 2020

Franck Ribéry n'a pas connu une soirée aisée, dimanche. Si son équipe, la Fiorentina, a su s'imposer sur la pelouse de Parme en Serie A (2-1). Le Français a dû laisser sa place à la 65ème minute de jeu en raison d'une blessure (au pied droit suite à un tacle). C'est Federico Chiesa qui l'a remplacé. Sur le plan sportif, la Fiorentina est treizième de Serie A, mais le mental de l'attaquant a été touché. En effet, après la rencontre, il a découvert qu'il avait été cambriolé, même si, heureusement, sa famille n'était pas présente au domicile. >> Cambriolé, Franck Ribéry pourrait quitter l'Italie L'attaquant international marocain, Noureddine Amrabat (33 ans, 64 sélections), a été testé positif au Covid-19 ce dimanche 5 juillet. Le pensionnaire d'Al-Nasr Riyad (Arabie Saoudite) est le septième joueur africain à être porteur authentifié du coronavirus après Omar Colley (Gambie), Charles Kaboré (Burkina Faso), Ben Motshwari (Afrique du Sud) ou encore Clinton Njie (Cameroun), Youssouf Maiga (Mali) et Omar Zekri (Tunisie). «Noureddine Amrabat effectuera un nouveau test médical après la confirmation de sa contamination au coronavirus. Le joueur n’a heureusement ressenti aucune fatigue», a annoncé le club saoudien sur sa page Facebook officielle. >> FLASH: un international marocain positif au Coronavirus ! A 33 ans, Lionel Messi peut encore atteindre des sommets qu’il n’avait pas encore explorés jusque-là. Cela s’est vérifié dimanche lorsque La Pulga s’est offert ses 18es et 19es passes décisives de la saison dans le championnat espagnol. C’était une unité de plus que son meilleur total jusque-là, accompli à deux reprises (lors des campagnes 2014/2015 et 2010/11). Et tout en affichant son altruisme, il reste très efficace dans le rôle de buteur. Bien que n’ayant pas scoré sur le terrain de Villarreal (4-1), il reste le leader au classement des meilleurs réalisateurs de la Liga, devançant de cinq longueurs son premier poursuivant, Karim Benzema. >> FC Barcelone : Un nouveau record pour Messi Juan Sebastian Veron est désormais le président de l'Estudiantes en Argentine et il suit le football européen. Il a été sondé sur le cas de Lionel Messi, la star du Barça. Alors que la presse espagnole a ces derniers jours parlé d'un possible transfert du numéro 10 loin du Camp Nou, Veron a transmis un message à son ancien coéquipier en sélection albiceleste, lui ouvrant les portes de son club. "Messi, si tu veux venir ici (à l'Estudiantes), tu as le numéro 10 assuré. Cela étant dit, je ne l'imagine pas vraiment ailleurs qu'à Barcelone, mais ce sont des choses que nous disons aujourd'hui et demain, nous le voyons aller dans un autre club. La réalité est qu'il est le seul maître de sa décision et de ses velleités ; personne d'autre ne sait (ce qu'il fera)", a-t-il indiqué au micro de Fox Sports. >> Veron est prêt à accueillir Messi à l'Estudiantes A lire aussi >> "Pelé est meilleur que Messi et Ronaldo"