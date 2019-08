Hirving Lozano (PSV Eindhoven) s’engage à Naples

Keylor Navas et le #PSG très proches (MARCA) https://t.co/zqJR95h0R6 — CulturePSG (@CulturePSG) 22 août 2019

RMC Sport a indiqué en début de semaine que le champion de France est à la recherche d'un nouveau gardien à la place d'Alphonse Areola. Il y a quelques jours, Thomas Tuchel avait d'ailleurs entretenu le flou devant la presse au sujet de son gardien : "Je ne peux pas confirmer des choses tant que le mercato est ouvert. Chaque joueur doit montrer sa qualité", a-t-il lancé. A lire aussi >> PSG : Le Real Madrid se déplace pour Neymar En effet, le club de la capitale serait sur le point de recruter le Costaricien Keylor Navas, barré par Thibaut Courtois au Real. Le quotidien madrilène assure ce vendredi que les négociations ont été ouvertes entre les différentes parties et qu'elles peuvent aboutir. Marca indique que le PSG et le portier de 32 ans auraient trouvé un accord dès la fin de la saison dernière mais les demandes financières du Real (20 millions d'euros) et le remplacement d'Antero Henrique par Leonardo ont freiné l'opération. Reste à savoir si le club espagnol, toujours en lice sur le cas Neymar, voudra ou non se servir de son gardien dans les tractations, ou s'il considère que les deux transferts sont totalement distincts... Aujourd’hui, les discussions seraient dans leur phase finale, et ce dossier ne serait pas forcément lié à celui de Neymar., qui avait versé 10 M€ pour le recruter il y a cinq ans, le numéro 1 serait aujourd’hui estimé aux alentours de vingt millions d’euros. A défaut de pouvoir attirer Gianluigi Donnarumma (20 ans, Milan AC) , l’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi pourrait se « consoler » avec le Costaricien. Le nom d’André Onana (23 ans, Ajax Amsterdam) est aussi cité par nos confrères ibériques. A lire aussi >> Le PSG frappe à la porte pour Miralem Pjanic (Juventus)