Hervé Renard (Maroc) « assume » et laisse planer un gros doute

Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc, a réagi après l'élimination de son équipe en 8emes de finale de la CAN 2019 par le Bénin (1-1, 1-4 tab).

qu'on connaissait sur un bloc très regroupé mais on est revenus, a réagi Hervé Renard après l'élimination du Maroc. On a eu des possibilités de gagner avant la fin de ce match puis on se retrouve à dix contre onze dans la prolongation : que voulez-vous de plus pour gagner un match ? Pas grand-chose.... On est venus avec des ambitions mais il y a des jours où ça rigole moins. Ce groupe a été formidable, mais quand on est éliminés en huitièmes de finale, pour le Maroc, c'est un échec. Et. Vous pouvez me tirer dessus, c'est comme ça. Ces joueurs m'ont beaucoup donné. On va rentrer à l'hôtel, faire nos valises malheureusement... »Et maintenant ? En poste depuis début 2016 et sous contrat jusqu'en 2022,mais son message ressemble fort à un au revoir. « Ce n'est. La seule chose que je veux dire maintenant c'est de remercier tous les supporters qui ont fait le déplacement en Egypte pour nous soutenir. Je sais que certains ont fait de gros sacrifices pour venir ici. Je me sens un peu honteux ce soir en face d'eux. Vous savez dans vie, bien sûr, vous rencontrez toujours des gens qui ne pensent pas comme vous. C'est ça, la vie. Il faut