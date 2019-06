Hervé Della Maggiore quitte le Gazélec Ajaccio

Qualifications :

Son Groupe:

Ambitions :

Le calendrier à la CAN 2019 :

Les joueurs sélectionnés :

Alors que la 32ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations se tient en Egypte du 21 juin au 19 juillet 2019,effectue une revue d’effectifs des 24 nations en lice. Au tour du, l'un des grands favoris de la compétition suprême du football africain. A lire aussi >> CAN 2019 : le calendrier complet Première nation africaine au classement Fifa (22e), la sélection du Sénégal a survolé la campagne des qualifications avec un jeu ultra dominateur, signant l’impressionnant total de 12 buts contre seulement 2 encaissés. Les protégés d’ont achevé leur campagne largement en tête de la Poule A (16 points), devant(10 points), avec cinq succès et un seul match nul dans leur escarcelle (2-2 face au 'Barea').Finaliste en 200222ème (Mai 2019)Premier du Groupe A devant MadagascarSadio Mané (Liverpool), Kalidou Koulibaly (Naples), Ismaïla Sarr (Rennes), Idrissa Gana Gueye (Everton)Aliou Cissé (depuis 2015)Sadio ManéMendy - Wague, Sane, Koulibaly, Sabaly - Gueye, Ndiaye, Diatta - Sarr, Mané, Niang.Le tirage au sort de la CAN 2019 n’a pas réservé d’obstacles insurmontables aux partenaires de Sadio Mané. Avec l’ambition affirmée de terminer en tête de la Poule C pour aborder au mieux les huitièmes de finale, les Lions de la Téranga défieront successivement la Tanzanie, l'Algérie et le Kenya.Présentés comme favoris à chaque édition, les Lions du Sénégal et leurs générations en or, n’ont toujours pas d’étoile sur leur maillot. Mondialistes, les Lions de la Teranga espèrent réparer cette anomalie au pays des Pharaons. Portés par des talents de haut vol à l’image deou encore,, la redoutable armada sénégalaise aura à cœur de vaincre enfin le signe indien et de faire leur apparition aux côtés des vainqueurs de la prestigieuse compétition africaine. L’objectif minimum pour les protégés du charismatiqueest d’atteindre le dernier carré de la CAN. Les Sénégalais n’ont plus réussi pareille performance depuis la CAN 2006 en… Egypte !Dimanche 23 juin : Sénégal - Tanzanie, à 17h gmt au CaireJeudi 27 juin : Sénégal - Algérie, à 17h gmt au CaireLundi 1er juillet : Kenya - Sénégal, à 19h gmt au CaireAbdoulaye Diallo (Rennes, France), Alfred Gomis (SPAL, Italie), Edouard Mendy (Reims, France).Salif Sané (Schalke 04, Allemagne), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Pape Abou Cissé (Olympiacos, Grèce), Lamine Gassama (Göztepe, Turquie), Moussa Wagué (FC Barcelone, Espagne), Youssouf Sabaly (Bordeaux, France), Saliou Ciss (Valenciennes, France).Idrissa Gana Gueye (Everton, Angleterre), Alfred Ndiaye (Malaga, Espagne), Badou Ndiaye (Galatasaray, Turquie), Krépin Diatta (FC Bruges, Belgique), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), Sada Thioub (Nîmes, France), Henri Saivet (Bursaspor, Turquie).Keita Baldé (Lazio, Italie), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Moussa Konaté (Amiens, France), Ismaïla Sarr (Rennes, France), Mbaye Diagne (Galatasaray, Turquie), Mbaye Niang (Rennes, France).