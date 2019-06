Henry, Diani, Mbock... Les réactions des Françaises après leur victoire

L'équipe de France a eu besoin d'une prolongation pour venir à bout du Brésil ce dimanche soir au Havre (2-1). Les Bleues ont eu peur de quitter la Coupe du Monde prématurément, mais elles poursuivent leur route et se qualifient pour les quarts de finale grâce à un but (en or) d'Amandine Henry.

Le debrief

L’instant T : Quand les Bleues prépareront leur quart de finale de Coupe du Monde, il faudra qu’elles se souviennent que si elles sont encore en vie dans cette compétition, elles le doivent beaucoup à Griedge Mbock. Si la défenseure de Lyon n’a pas réalisé son meilleur match du tournoi, elle a été déterminante pour éviter une défaite en prolongation. Sur un contre brésilien, Mbock a suppléé Bouhaddi pour repousser sur sa ligne une frappe de Debinha. Le geste de la soirée.

Les buts

Les tops et flops des Bleues

Kadidiatou DIANI (8)

Sarah BOUHADDI (7)

Wendie RENARD (4)

La feuille de match

FRANCE - BRÉSIL : 2-1

France

Brésil

On joue la 106eme minute au stade Océane. La deuxième mi-temps de la prolongation vient de démarrer et plus grand-monde ne respire dans l’enceinte havraise. Puis, tout à coup, un rugissement comme une libération. Seule devant les six mètres adverses pour reprendre un coup-franc botté par Amel Majri, Amandine Henry redonne l’avantage à la France face au Brésil. Le quart d’heure restant à jouer sera tenu malgré les derniers assauts brésiliens. Les Bleues continuent l’aventure dans leur Coupe du Monde au bout d’un combat long, incertain et surtout très stressant. Comme contre la Norvège et le Nigeria, les joueuses de Corinne Diacre n’ont pas été impressionnantes, ont souvent bafouillé leur football. Mais comme sur leurs deux derniers matchs, elles ont su marquer un but de plus que leurs adversaires.On espérait un match spectaculaire ce dimanche soir au Havre. Parce que le Brésil avait montré de vraies faiblesses en défense lors du premier tour, et parce que la vitesse des Françaises étaient censées leur permettre de faire de belles différences sur les attaques rapides. Oui, les Bleues ont gêné les Brésiliennes avec leur vivacité. Mais ce 8eme de finale, lui, n’a pas été très emballant pour autant. A la mi-temps, on s’ennuyait même carrément. Sans un but refusé à Valérie Gauvin (qui aurait pu faire parler en cas d'élimination), on aurait passé les 45 minutes à se demander quoi dire sur la performance des joueuses de Corinne Diacre, peut-être écrasées par la pression.Finalement, au retour des vestiaires, les Bleues ont haussé le ton. Sur son aile droite, Kadidiatou Diani a fait vivre un calvaire à Tamires, et à force d’insister, un de ses centres a permis à Valérie Gauvin d’ouvrir le score. Sauf qu’au lieu de les libérer, ce but a presque freiner les Françaises dans leur élan nouveau. A l’inverse, c’est le Brésil qui s’est rebellé. Portées par Marta et Debinha, les Canarinhas sont allées de l’avant et ont d’abord touché la barre, avant que Thaisa n’égalise après un renvoi plein de Wendie Renard. Ce choc devait être lancé, s’envoler vers des sommets. Il s’est en fait étiré en longueur, quitte à ne plus se laisser porter que par l’enjeu énorme. Mais rien que pour la délivrance suscitée par ce but d’Amandine Henry au début de la deuxième mi-temps de la prolongation, ça valait le coup d’attendre ! Prochaine étape vendredi, à Paris, contre les Etats-Unis ou l’Espagne.But de la France ! Un nouveau débordement de Diani met la défense brésilienne au supplice. La Parisienne entre dans la surface par la droite et centre fort devant le but. Gauvin se jette et devance Barbara pour ouvrir le score avec un tacle rageur.But du Brésil ! Lancée dans le dos de Torrent, Debinha déborde et centre. Renard repousse dans l’axe et permet à Thaisa de tenter sa chance. La frappe croisée de la milieu brésilienne ne laisse aucune chance à Bouhaddi.But de la France ! Henry surgit dans les six mètres adverses et coupe du pied gauche un coup-franc parfaitement tiré par Majri. Barbara est battue !Sur son côté droit, la Parisienne a mis Tamires au supplice. Avec sa vitesse, elle a multiplié les débordements mais s’est aussi appliquée sur ses centres. Un premier a amené le but refusé à Gauvin. Un deuxième a cette fois permis à l’attaquante française de marquer. C’est aussi elle qui obtient le coup-franc de la gagne en prolongation.Sans la gardienne tricolore, les Bleues auraient pu être menées au moment de rentrer au vestiaire à la mi-temps. Impeccable sur un tir et une tête de Cristiane, la Lyonnaise a aussi brillé par sa lecture du jeu en sortant plusieurs fois en dehors de sa surface sur des ballons longs.La défenseure de l’équipe de France avait démarré ce Mondial tambour battant avec un doublé contre la Corée. Mais depuis, rien ne se passe comme prévu. Contre le Brésil, la joueuse de Lyon a été inquiétante. Outre des relances parfois limites, elle a montré des signes de faiblesse dans la lecture du jeu.Temps chaud – Pelouse excellente: Mme.Beaudoin (: Gauvin (52eme) et Henry (106eme) pour la France - Thaisa (64eme) pour le Brésil: Renard (35eme) pour la France - Tamires (45eme), Formiga (70eme), Beatriz (83eme) et Kathellen (101eme) pour le Brésil: AucuneBouhaddi () – Torrent () puis Périsset (109eme), Mbock (), Renard (), Majri () puis Karchaoui (118eme) - Bussaglia (), Henry (cap) () - Asseyi () puis Thiney (81eme), Diani (), Le Sommer (), Gauvin () puis Cascarino (92eme): Durand (g), Peyraud-Magnin (g), Tounkara, Debever, Clemaron, Geyoro, Bilbault, Laurent: C.DiacreBarbara () – L.Santos () puis Daiane (89eme), Kathellen (), Monica (), Tamires () - Formiga () puis Andressinha (75eme), Thaisa () - Ludmila () puis Beatriz (71eme), Marta (cap) (), Debinha () - Cristiane () puis Geyse (96eme): Villares (g), Leticia (g), Poliana, Tayla, Andressa, Camila, Raquel, Luana: Vadao