Hellas Vérone : Sofyan Amrabat déjà courtisé

Le capitaine des Lions estime que l’équipe nationale du Sénégal a les épaules assez larges pour titiller les Auriverde. "Ça me rappelle mes saisons à Anderlecht et ça me rappelle également la Ligue des champions. Se frotter avec stars tels que Neymar, Thiago Silva, Marquinhos, Coutinho ou encore Firmino donne des envies. Et , je pense qu’aujourd’hui, on a les moyens et les épaules assez larges pour titiller le Brésil. Pour ce match amical on n’a pas besoin de motivation, on est tous hyper motivés. Donc, on a hâte d y être et de voir ce que ça va donner." "Sportivement, ce sera bien de se frotter aux meilleurs. On va jouer ce match sans complexe. D’abord, il faudra se faire plaisir et ensuite on verra ce que ça va donner sur le terrain", avoue le capitaine des Lions du Sénégal.