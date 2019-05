Heinze, Villas-Boas, Mourinho… L’OM multiplie les pistes mais reste dans le flou

Selon L’Equipe, l’OM dispose d’une liste d’une dizaine de noms pour l’après Rudi Garcia. Y figurent Gabriel Heinze, André Villas-Boas ou encore José Mourinho. Mais globalement, c’est le flou qui règne.

Heinze, Mourinho… Qui pour succéder à Garcia ?

L’avenir de Zubizaretta encore incertain

Le prochain Mercato estival devrait être complètement fou en Europe, et la Ligue 1 n’y échappera pas. En France, Lyon, Lille et le PSG devrait être agités mais le seront sans foute moins que l’OM, qui a du ménage à faire à tous les étages, ou presque. A commencer par le dossier de l’entraîneur. Mardi, la rumeur Gabriel Heinze a pris de l’ampleur puisque Sky Italia indiquait que l’Argentin était l’un des profils les plus appréciés au sein du club phocéen et qu’une réunion entre les deux parties était prévue dans les prochains jours.Dans son édition de mercredi, L’Equipe évoque également le nom de l’ancien joueur marseillais. Mais le quotidien va plus loin en expliquant que la formation olympienne n’a pas dressé de portrait-robot du candidat idéal et dispose d’une liste d’une dizaine de noms, entre les entraîneurs proposés et ceux ciblés par la direction. Ainsi, Claude Puel, Rafael benitez, André Villas-Boas, leonardo Jardim, Laurent Blanc ou encore José Mourinho seraient ciblés de près ou de loin, certains dossiers apparaissant évidemment comme beaucoup plus compliqués que d’autres, notamment sur le plan financier.Concernant les joueurs, le Mercato s’annonce encore plus incertain, entre fins de contrat et de prêts, joueurs poussés vers la sortie mais pas forcément pressés de partir et politique de recrutement à revoir. Pour couronner le tout, L’Equipe rappelle que l’avenir d’Andoni Zubizarreta, directeur sportif, est encore incertain. La tendance serait à une poursuite de l’aventure entre l’Espagnol et l’OM, malgré des contacts avec Arsenal. Ce serait en tout cas le souhait du principal intéressé. Reste à connaître l’ampleur du coup de balais prévu par Frank McCourt cet été…