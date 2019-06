Hazard et les autres joueurs qui ont joué à Chelsea et au Real Madrid

ESPAGNE 🇪🇸 3-1 AFRIQUE DU SUD 🇿🇦 C’EST FINI ! Menées, les Espagnoles l’emportent finalement grâce à un doublé sur penalty de Jennifer Hermoso et un but de Lucia Garcia. #CôtéFoot #SportEcoleDeVie pic.twitter.com/Uv0ix6exyF

So, after the first round of matches in Group B... 1⃣ #ESP 2⃣ #GER 3⃣ #CHN 4⃣ #RSA #FIFAWWC pic.twitter.com/8X1NNg7rQk