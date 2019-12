Hatem Ben Arfa (ex-PSG) débouté par les prud'hommes

La deuxième journée de la Ligue 1 Sénégalaise était très compliquée pour le Jaraaf de Dakar. En effet, le club de la Médina a de nouveau perdu lors de cette deuxième journée. Tandis que Génération Foot a enchaîné une deuxième victoire de suite face à Mbour PC. Tenante du titre et favorite de la Ligue 1 Sénégalaise, Génération Foot a enchaîné une deuxième victoire de suite. Les Académiciens ont battu Mbour PC, à Mbour, sur le score d’un but à 0. Après deux journées, Génération Foot occupe la quatrième place du classement. Les académiciens sont devancés par Dakar Sacré-Cœur. Ce dernier a aussi enchaîné deux victoires. En effet, DSC a battu le Stade de Mbour sur le score de 2 buts à 0. Avec cette victoire, Dakar Sacré-Cœur devance les autres équipes avec un meilleur goal average. L’As Douane et l’As Pikine ont aussi enchaîné avec deux victoires en battant respectivement Niarry Tally (1-0) et le Jaraaf de Dakar (1-0). Résultats de la 2ème journée : Ndiambour 2 – 0 CNEPS Excellence Mbour PC 0 – 1 Génération Foot AS Douanes 1 – 0 Niarry Tally Dakar Sacré Coeur 2 – 0 Stade de Mbour Jaraaf 0 – 1 AS Pikine Diambars 1 – 2 Casa Sports Teungueth FC 0 – 0 US Gorée