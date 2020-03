Harry Kane (Tottenham) de retour à l’entraînement

L'attaquant de Sassuolo Francesco Caputo a célébré un but contre Brescia en demandant aux Italiens de rester chez eux pour éviter d'être contaminés par le Coronavirus.

Alors que la Serie A et tout le sport italien vont s'arrêter jusqu'au 3 avril prochain, Sassuolo affrontait Brescia ce lundi (26e journée). Après avoir marqué le premier but d'un doublé, l'attaquant italien de Sassuolo Francesco Caputo a fait passer un message à ses compatriotes. Un message de soutien face au coronavirus, inscrit sur une petite pancarte : « Tout ira bien, #Restez à la maison », pouvait-on lire.

Sassuolo striker @CiccioCaputo scores and holds up a sign that reads ‘Stay safe at home, everything will be fine’ 🙏❤️ pic.twitter.com/i1L3hy8Tzr

— 433 (@433) March 9, 2020