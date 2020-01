Harold Moukoudi (Saint-Etienne) plaît à des clubs anglais

1er match et 1er but avec l’#OL pour Karl #TokoEkambi. Toujours très important pour un buteur de se mettre en confiance en arrivant dans un nouveau club #OLTFC — Gaël Berger (@GaelBerger) 26 janvier 2020

Il aura fallu 51 minutes à Karl #TokoEkambi pour réussir ce que Bertrand #Traoré et Martin #Terrier attendent depuis le début de la saison. A savoir marquer un but en championnat #OL #OLTFC — Gaël Berger (@GaelBerger) 26 janvier 2020

Entré en jeu à la 26à la place de Terrier, la nouvelle recrue lyonnaise a marqué après seulement 51 minutes de présence sur le terrain. De quoi attirer le sarcasme chez certains observateurs, notammentqui s'éclate sur Twitter. Reste à savoir siva enchaîner avec d'autres buts les semaines prochaines.