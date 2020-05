Hannibal Mejbri va rejoindre les seniors de Manchester United

[#Mercato🔁] Le franco-marocain Hannibal Mejbri (17 ans) pourrait intégrer le groupe professionnel de Manchester United à partir de la saison prochaine, rapporte le @MENSports.



Pour rappel, l'AS Monaco avait transféré le jeune international français l'été dernier pour 10M€. pic.twitter.com/jucb6qPmo8 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 25, 2020

Le père de Hannibal Mejbri dans une interview accordée au quotidien Essahafa : « Mon fils n’a toujours pas pris sa décision quant à la sélection qu’il va représenter malgré les contacts de la FTF » pic.twitter.com/GWsxyM9XRs — A.A (@Scoulino) May 27, 2020

"Auteur d'un but et surtout 6 passes décisives en 18 apparitions avec les jeunes du club mancunien, le natif d'Ivry-sur-Seine pourrait changer de monde lors de la saison suivante", écrit ce site. Selon les informations du Manchester Evening News, MU est convaincu du talent de son jeune Franco-Tunisien et envisage de le faire accéder à l'équipe première entraînée par Solskjaer dès le début de l'exercice 2020-2021. Certains jeunes du groupe professionnel (James Garner, Ethan Laird) pourraient en effet être prêtés afin qu'ils engrangent de l'expérience. Ce qui ferait de la place pour l'international U17 français (3 sélections, 2 buts) aux côtés de Marcus Rashford, Anthony Martial, Paul Pogba (s'il reste) et consorts... De quoi envisager des débuts de rêves du côté d'Old Trafford.United faisait partie d'une multitude de clubs dont Liverpool, Manchester City, le PSG et Barcelone qui poursuivaient la signature du jeune, mais selon The Mirror, " United l'a invité à leur terrain d'entraînement de Carrington dans le but de le courtiser et sa famille, la même astuce qu'il a récemment essayée avec Jude Bellingham de Birmingham City. Et les performances de Mejbri depuis qu'il a rejoint les Red Devils ont déjà plus que confirmé la confiance du club en lui. Il possède un contrat le liant à Manchester jusqu'au 30 juin 2024.L'ancien entraîneur du Mejbri au Paris FC, Ridha Bekhti a parlé à Goal de son ancien protégé. "Je crois qu'il a ce qu'il faut pour évoluer dans la première équipe, je pense qu'il est sur la bonne voie, assure son formateur. Hannibal était un très bon joueur et un garçon très mature dès son jeune âge. Dès le début de son séjour au Paris FC, nous avons admiré ses qualités footballistiques. Il avait de la personnalité et de l'efficacité. Il était toujours souriant, très poli et très bien élevé. C'était un joueur avide d'apprendre et très exigeant. Ses forces reposent principalement sur sa capacité à voir les choses avant les autres. Sur un terrain de football, il a une intelligence bien au-dessus de la moyenne. En plus de cela, il a beaucoup de capacités techniques. C'est un milieu de terrain moderne qui est capable de combiner une excellente récupération du ballon, une transition rapide et la capacité de terminer".Verra-t-on un jour ce joyau rejoindre l'équipe de Tunisie "A" ? Wait and see...