Guingamp recrute Bryan Pelé (Troyes)

La fin du stage à l'étranger aurait pu être parfaite. Mais après deux victoires, respectivement contre la Zambie (2-1) et le club de D2 espagnole Alcorcon (11-0), la sélection nationale de football du Cameroun a concédé le nul (1-1) face au Mali ce vendredi, à l'occasion de son troisième et dernier match de préparation en vue de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui débute le 21 juin prochain en Egypte. A Doha, les Lions Indomptables ont semblé en mesure de battre les Aigles qu'ils affrontaient pour la deuxième de leur histoire (après le nul 1-1 en phase de groupes de la CAN 2015, Ndlr.). Mais après avoir été secoués et menés dès la 22e, les coéquipiers de Vincent Aboubakar ont dû s'en remettre à Toko Ekambi pour égaliser en fin de première mi-temps.