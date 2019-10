Guingamp : Didot restera sur le banc

Ce lundi, après l'annonce de la disparition d'Eugène Saccomano, les réactions se sont multipliées dans le monde du football.

Noël Le Graët (sur RMC)

Gervais Martel (sur Europe 1)

Jean-Michel Larqué (sur RMC)

Pierre-Louis Basse (sur Europe 1)

« C’est l’homme du football, en fait. Sa voix était exceptionnelle, dans tous les sens du terme. On a tous beaucoup de chagrin. Il a marqué son époque. Tout le monde retiendra cette voix, et il y en a peu dont on se souvient pendant plusieurs années. Il a porté tous les événements, toujours avec régularité et respect. »« C’était un gars extraordinaire. C’est une partie de ma carrière qui part avec son décès. Il a vécu les grands moments du RC Lens. C’était impossible de se disputer avec Eugène. Il savait faire vivre le foot comme personne et on n’est pas près de retrouver quelqu’un comme lui. C’est une très grosse perte. »« Eugène Saccomano, c'était la passion et une voix. Mais le football n’était pas sa passion première, c’était avant tout un romancier, presque un scénariste. Il avait une culture générale bien au-dessus de la moyenne. C'est même lui qui a été à l'origine du tandem journaliste et consultant pour commenter les matches. C'était une voix incroyable. Même quand il ne se passait rien, il fallait lui donner l'antenne. »(Il avait commenté la finale de la Coupe du Monde 1998 avec Eugène Saccomano)« C’est plus qu’un compagnon de route qui s’en va. Ce n’était pas seulement un homme truculant et une voix, c’était aussi un homme de rigueur et de passion pour la littérature, et c’est ça qui nous a réunit pendant des années tous les deux. On a couvert des Coupes du Monde et des Jeux Olympiques ensemble. De savoir qu’il n’est plus là… »